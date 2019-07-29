"Собирался в Раду": помощник Тымчука "разнес" версию о самоубийстве нардепа

По словам Копытько, существует несколько доводов, которые ставят под сомнение предположения о суициде.

В окружении народного депутата Дмитрия Тымчука, который при странных обстоятельствах погиб при чистке наградного оружия, опровергли версию о его пьянстве и самоубийстве.

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Подробностями дня, когда произошла трагедия, 28 июля, в 40-й день его смерти, поделился в Facebook помощник и друг нардепа Алексей Копытько.

"Какие-то мутные "эксперты" на сливных бачках умничают, будто что-то знают о работе группы ИС. Какие-то ублюдки повадились разгонять враньё, выборочно цитируя материалы следствия и выдуманных "источников в окружении". Мол, "Тымчук две недели пил из-за депрессии, а потом совершил самоубийство", - возмутился он.

По словам Копытько, существует несколько доводов, которые ставят под сомнение предположения о суициде.

Так, он отметил, что 19 июня около 12.30, не зная о случившемся, к дому, где жил Тымчук, подъехал коллега, который подвозил его в Раду.

"В 13.00 Дима должен был выехать на заседание комитета. Если планы менялись, он всегда предупреждал. В этот раз за час до планового выезда "отбоя" не было. Это значит, что планы не менялись. И перечеркивает все домыслы о беспробудном круглосуточном пьянстве", - подчеркнул Копытько.

Кроме того, он отметил, что в течение "двух недель пьянства и депрессии" Тымчук проводил встречи, общался с коллегами, в том числе иностранными, и руководил коллективом, раздавая поручения.

"Поэтому все, кто тиражирует неправду о Диме по глупости либо незнанию - не делайте этого", - подытожил помощник Тымчука.

Как сообщал УНИАН, правоохранители изначально рассматривали три версии гибели нардепа Тымчука: несчастный случай, неосторожность или криминал.

Позже источники сообщили, что следствие рассматривает самоубийство как основную версию гибели.