В МИД подтвердили гибель украинца на траулере в Охотском море

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам пресс-секретарь МИДУкраины Евгений Перебыйнис.

"В телефонном режиме нам подтвердили, что наш гражданин, гражданство Украины которого подтверждено, идентифицирован как погибший", - сказал он.

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По его словам, тело погибшего украинца вместе с телами других погибших и спасенных моряков на плавучей базе направляется на Сахалин.

Перебыйнис заметил, что пока неизвестна судьба еще трех человек, гражданство Украины которых еще не подтверждено.

Как сообщал УНИАН, морозильный траулер, приписанный к сахалинскому порту Невельск, затонул в ночь на 2 апреля в 300 км к югу от Магадана. Сигнал SOS судно не подавало. Всего на борту находились 132 человека.Жертвами катастрофы стали 56 человек, 63 - спасены.