Плюсы и минусы монокоалиции

Подсчет голосов на внеочередных парламентских выборах практически завершен, и можно говорить о том, что у пропрезидентской партии на сегодня есть все условия для создания монокоалиции в, минимум, 235-240 голосов.

Монокоалиция исключает традиционный формат «коалиционных договорняков»

Положительный момент такого развития событий состоит в том, что монокоалиция исключает традиционный формат «коалиционных договорняков» - достаточно тяжелого процесса формирования кадровых квот (так называемой шахматки) в будущем Кабмине. При условии наличия в Раде монокоалиции все решается гораздо быстрее, оперативнее и с меньшими издержками в виде обязательств.

Однако, сформировать Кабмин единолично «Слуге Народа» все равно не удастся, так как нужно будет прислушиваться к мнению внешних партнеров. Например, сейчас обсуждается, что кресло премьера могут отдать Владиславу Рашковану, который представляет Украину в МВФ. Так как его кандидатура – протекция Фонда, игнорировать это не удастся.

Но есть в монокоалиции и отрицательная черта - любая монополия, особенно - в сфере власти, рискованна, так как она иногда пробуждает у людей дурные привычки и ощущение вседозволенности.

Любая монополия, особенно - в сфере власти, рискованна, так как она иногда пробуждает у людей дурные привычки и ощущение вседозволенности

Здесь стоит вспомнить 83 статью Конституции, согласно которой партия, имеющая большинство мандатов, уже обладает правами коалиции. Однако в этом случае вся полнота власти прямо пропорциональна всей полноте ответственности за нее. Понятно, что в этой ситуации присутствует фактически единоличная ответственность за происходящее в стране - отвечать будет не абстрактный слуга народа, а конкретно Владимир Зеленский. То есть, ему придется отвечать за все – за ямы на дорогах, за высокую смертность, за высокие тарифы или беспредел полиции… А, учитывая, что в руках широкой оппозиционной платформы находится более 40% информационных каналов страны, любая ошибка власти будет рассматриваться буквально под увеличительным стеклом.

Учитывая, что в руках широкой оппозиционной платформы находится более 40% информационных каналов страны, любая ошибка власти будет рассматриваться буквально под увеличительным стеклом

Впрочем, даже имея монобольшинство, партия Зеленского все же может создать коалицию с кем-то другим: как с целью получения конституционного большинства, так и для обеспечения стабильности власти. Дело в том, что, во-первых, когда есть несколько субъектов коалиции (несколько партий, входящих в ее состав), то, по определению, политическая стабильность будет выше. Во-вторых, потому, что, если слишком много оппозиции, этот фактор добавляет рисков.

Например, такой риск существует, если в коалицию не возьмут «Голос» и «Батькивщину». Но если об объединении с «Голосом», как с представителем «новых сил», еще может идти речь, то, судя по недавним заявлениям «Слуги», объединение с Тимошенко не является для них целью. Прежде всего потому, что ее политсила, фактически, представляет старые элиты. С другой стороны, Юлия Тимошенко в оппозиции – это страшный сон любой власти. И именно потому с полным отказом от объединения с ней в коалицию не торопятся.

Андрей Золотарев, политолог, директор аналитического центра «Третий сектор»