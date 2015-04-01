В ГПУ поддерживают инициативу об отмене залога для высокопоставленных коррупционеров

В Генеральной прокуратуре поддерживают инициативу президента Украины Петра Порошенко отменить меру пресечения в виде денежного залога для высокопоставленных коррупционеров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе прямой телефонной линии заявил заместитель генерального прокурора Украины Давид Сакварелидзе.

"Петр Алексеевич имел в виду, что нельзя предупреждать коррупционеров высокого уровня, что украв миллионы долларов, они откупятся залогом, который для них - копейки. Нельзя устанавливать какую-то верхнюю черту залога для миллионера или миллиардера, как и для бедного таксиста, не совершавшего серьезного преступления", - сказал заместитель генпрокурора.

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Вместе с тем он считает нецелесообразным заимствовать европейский опыт меры пресечения для высокопоставленных взяточников: "нет в Украине времени сегодня опираться на непонятные европейские стандарты, которых на самом деле и не существует. Нет у Украины возможности руководствоваться либеральной уголовной политикой, когда страну разъедает коррупция и идет война ".

Как сообщал УНИАН, 28 марта президент, комментируя ситуацию с задержанием председателя Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, сказал: «К сожалению, действующее законодательство предусматривает залог. Но в условиях вымогательства взятки, в условиях коррупции в особо крупных размерах мы должны изъять возможность освобождения под залог коррупционера, который грабит государство».