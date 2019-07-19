Зеленский: приоритетной задачей для Украины является прекращение огня и войны на Донбассе
12:26, 19 июля 2019Политика
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При этом президент подчеркнул необходимость улучшения условий несения службы для военнослужащих.
Об этом он сказал во время презентации мобильных жилых модулей в Министерстве обороны Украины / фото УНИАН
Президент Владимир Зеленский заявляет, что приоритетной задачей для Украины является прекращение огня и войны на Донбассе.
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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время презентации мобильных жилых модулей в Министерстве обороны Украины.
«Приоритетная задача для Украины - это остановить огонь и закончить войну, но мы должны улучшить условия для военных, потому что нам это понадобится и в мирных условиях, и для любых военных учений», - подчеркнул Зеленский.
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