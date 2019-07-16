Украинские журналисты готовят обращение к итальянским коллегам по делу Маркива

По информации украинских дипломатов, освещение процесса над Маркивым в итальянских медиа было предвзятым.

Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ) готовит обращение к Национальной федерации прессы Италии (FNSI) по делу украинского военнослужащего Виталия Маркива и освещении ее хода итальянскими журналистами.

Как говорится в пресс-релизе НСЖУ, FNSI выступила одной из сторон на судебном процессе в отношении военнослужащего.

«Национальный союз журналистов Украины разделяет общественное возмущение суровым приговором, вынесенным украинскому военнослужащему Виталию Марківу, которого итальянский суд признал виновным в убийстве на Донбассе фоторепортера Андреа Рокелли. Этот судебный процесс – болезненная для украинского общества тема. Мы осознаем, что гибель журналиста во время выполнения профессиональных обязанностей всегда является чрезвычайным происшествием. Поэтому понимаем, почему суд над украинским военнослужащим оказался в центре внимания итальянской прессы», - говорится в сообщении.

Отмечается, что руководство Национального союза журналистов Украины провело консультации с Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Италии Евгением Перелигиным. По информации дипломата, освещение процесса над Маркивым в итальянских медиа было предвзятым. Например, в ведущих газетах вышли публикации с заголовками, где украинца оскорбляют, называют «киллером», хотя приговор в отношении него не вступил в силу.

«Убеждены, что в любых ситуациях, а особенно – во время освещения чувствительных и конфликтных тем, журналист должен оставаться объективным и представлять всестороннюю информацию. Призываем Министерство иностранных дел, Министерство юстиции, Генеральную прокуратуру, Национальную полицию сделать все возможное для обжалования приговора и возвращения Виталия Маркива домой. При этом правоохранительные органы Украины должны продемонстрировать итальянской стороне свою способность не только делать громкие заявления, но и профессионально проводить надлежащее расследование», - отмечается в пресс-релизе.

Вместе с тем в НСЖУ отмечают, что прямая ответственность за трагедию, которая привела к гибели Андреа Рокелли, лежит на Российской Федерации – стране-агрессоре, развязавшей войну на востоке Украины.