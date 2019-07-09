Суд отказал экс-заместителю генпрокурора Кузьмину в удовлетворении иска к Парубию

Из-за того, что дело касалось избирательного процесса, оно было рассмотрено в течение двух дней после поступления искового заявления.

Окружной административный суд Киева отказал экс-замгенпрокурора времен Януковича Ренату Кузьмину в удовлетворении иска к председателю Верховной Рады Андрею Парубию.

В пресс-службе суда напомнили, что истец просил суд признать противоправным обращение Парубия во время утреннего пленарного заседания Верховной Рады в Генпрокуратуру, СБУ, Госпогранслужбу с требованием предоставить сведения о проживании Кузьмина в течение последних пяти лет на территории Украины и пересечении им границы.

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"Суд отказал в удовлетворении иска, мотивировав свое решение тем, что оспариваемые действия являются действиями ответчика как председателя Верховной Рады Украины во время проведения пленарного заседания, а не как кандидата в народные депутаты Украины. По мнению суда, указанные заявления Парубия как председателя ВРУ не являются формой политической агитации, а его сообщения не освещают деятельность ответчика, как кандидата в народные депутаты", - говорится в сообщении.

Отмечается, что данный спор возник по поводу правоотношений, связанных с избирательным процессом, поэтому дело было рассмотрено в срок, предусмотренный ч. 11 ст. 273 Кодекса административного судопроизводства Украины, а именно - в течение двух дней после поступления искового заявления.

Как сообщал УНИАН, 3 июля Парубий обратился в ГПУ, СБУ, Госпогранслужбу по поводу предоставления информации о пребывании в течение последних пяти лет на территории Украины экс-секретаря СНБО, бывшего первого заместителя генпрокурора Кузьмина.

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В тот же день в СБУ заявили, что начали проверку проживания Кузьмина в течение последних пяти лет на территории Украины.

Кузьмин находился в розыске. В июня 2016 года тогдашний заместитель генпрокурора Евгений Енин заявлял, что Кузьмин находится за границей. В Генпрокуратуре Кузьмина подозревали в совершении ряда уголовных преступлений, в частности, по статьям УК о злоупотреблении властью или служебным положением; служебном подлоге; легализации доходов, полученных преступным путем. В мае 2019 года его дважды вызывали на допрос в ГПУ.

5 июля ЦИК отменила регистрацию Кузьмина, который баллотировался от «Оппозиционной платформы - За життя» (№ 35 в списке).

Также 5 июля Центризбирком отказался удовлетворить жалобу Кузьмина об объявлении предупреждения кандидату в народные депутаты Парубию.

8 июля Кузьмин обратился в Окружной админсуд Киева, заявив, что считает, что Парубий как кандидат в народные депутаты превысил предоставленные ему законом полномочия председателя парламента и народного депутата.