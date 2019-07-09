Экс-заместитель генпрокурора Кузьмин подал в суд на Парубия

Ренат Кузьмин просит суд признать противоправным обращение председателя ВР Андрея Парубия к правоохранителям по поводу его проживания в течение последних пяти лет в Украине.

В Окружной административный суд Киева поступил иск бывшего заместителя генпрокурора времен Януковича Рената Кузьмина к кандидату в народные депутаты, председателю Верховной Рады Андрею Парубию.

Как сообщает пресс-служба Окружного админсуда столицы, среди требований иска – признание противоправным обращение Парубия к Генеральной прокуратуре, СБУ, Госпогранслужбе с требованием предоставить информацию относительно проживания Кузьмина в течение последних пяти лет на территории Украины и пересечения им границы.

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Истец оспаривает действия Парубия, имевшие место во время утреннего пленарного заседания Верховной Рады 3 июля 2019 года, поскольку считает, что Парубий как кандидат в народные депутаты превысил предоставленные ему законом полномочия председателя парламента и нардепа, добавили в пресс-службе.

Сейчас решается вопрос об открытии производства по делу.

Как сообщал УНИАН, 3 июля Парубий обратился к ГПУ, СБУ, Госпогранслужбе по поводу предоставления информации о пребывания в течение последних пяти лет на территории Украины экс-секретаря СНБО, бывшего первого замгенпрокурора Кузьмина.

В тот же день в СБУ заявили, что начали проверку относительно проживания Кузьмина на протяжении последних пяти лет на территории Украины.

Кузьмин находился в розыске. В июне 2016 года тогдашний заместитель генпрокурора Евгений Енин заявлял, что Кузьмин находится за границей. В Генпрокуратуре Кузьмина подозревали в совершении ряда уголовных правонарушений, в частности, по статьям УК о злоупотреблении властью или служебным положением; служебном подлоге; легализации доходов, полученных преступным путем. В мае 2019 года его дважды вызывали на допрос в ГПУ.

5 июля ЦИК отменил регистрацию Кузьмина, который баллотировался от «Оппозиционной платформы – За жизнь» (№ 35 в списке).

Также 5 июля Центризбирком отказался удовлетворить жалобу Кузьмина об объявлении предупреждения кандидату в народные депутаты Парубию.