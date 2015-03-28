Обыск у замглавы Меджлиса: следователи ушли ни с чем

Следователи Следственного комитета России находились в доме почти час, но ничего не изъяли, сообщает Крым. Реалии.

"Обыск в доме первого заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляла в селе Первомайское Симферопольского района завершился, обыск длился около часа. По словам очевидцев, следователи не изъяли ничего из дома Джеляла", - говорится в сообщении.

В то же время, по словам главы ЦИК Курултая Заира Смедляева, у Джеляла изъяли телефон.

Первый заместитель председателя Меджлиса сообщил журналистам, что не может рассказать подробности следственных действий, потому что он на подписке о неразглашении информации. Джелял также отметил, что претензий к работникам правоохранительных органов у него нет.

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По словам Смедляева, основанием для проведения обыска в доме Джеляла стало уголовное дело относительно массовых акций 26 февраля 2014 года. Активист также сообщил, что до обыска сотрудники СК РФ в течение пяти часов допрашивали Джеляла.

Ранее, 23 марта, в следственном комитете по "делу 26 февраля" допросили замглавы Меджлиса Ильми Умерова.

Напомним, 26 февраля 2014 года крымские татары не дали провести сессию Верховной Рады Крыма. Утром 27 февраля здание крымского парламента захватил российский спецназ, депутатов провели в зал, и они положили начало аннексии Крыма Россией.