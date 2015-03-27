Bloomberg: Помогите Украине обеспечить себя оружием

Об этом пишет Леонид Бершидский в своей статье, которая называется «Помогите Украине обеспечить себя оружием», опубликованной на сайте Bloomberg.com.

Таким образом, даже если в восточной Украине Россия возобновит агрессию в ближайшие недели или месяцы, США должны помочь Украине обеспечить саму себя оборонной техникой, прежде чем отправлять туда оружие, что потенциально может превратить этот конфликт в опосредованную войну ядерных сверхдержав.

Согласно недавно опубликованным данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI), который отслеживает торговлю оружием, на долю Украины приходилось 3 % мирового рынка в 2010-2014 гг.:

В 2013 г. «Укроборонпром», государственная компания, контролирующая большую часть оборонной промышленности страны, продала оборонных товаров за рубежом на сумму 1.79 млрд. долл. В прошлом году объем экспорта сократился из-за войны в восточных областях Украины, но страна по-прежнему продолжает продавать вооружения. Хотя официальные цифры продажах за прошлый год не были опубликованы, данные SIPRI показывают, что именно продавала эта охваченная войной страна.

Крупнейшим экспортным товаром «Укроборонпрома» были реактивные двигатели АИ-222, которые в большом количестве поставлялись в Китай и в ряд других стран. Украина также предоставляла права на использование и продавала газовые турбины для военных кораблей Китаю и Индии, фрегат – Экваториальной Гвинеи, ракеты для военных самолетов МиГ-29 – Чаду, и самолеты – Хорватии и Мозамбику. Эти товары не смогли бы помочь Украине в войне с поддерживаемыми Россией повстанцами, которые ведут боевые действия с помощью танков, бронемашин, артиллерийских систем и стрелкового оружия, поэтому страна делала все возможное, чтобы сохранить приток иностранной валюты.

Тем не менее, в докладе SIPRI также говорится, что Украина продала Азербайджану бронированные ремонтно-эвакуационные машины, которые используются для отвода поврежденных танков и бронетранспортеров с поля боя; бронемашины и танки – Таиланду и Нигерии; и противотанковые ракеты – Казахстану и еще одной безымянной стране, вероятно, в Восточной или Северной Африке.

Подтвердить то, что все это оборудование, которое Украина могла бы использовать сама, было на самом деле поставлено в другие страны, сложно, поскольку это тесно связано с политикой. Возможно, условия некоторых контрактов были выполнены еще до того как война действительно началась, а в других случаях стоимость альтернативных возможностей была слишком низкой, чтобы ради этого платить штрафы за невыполнение контрактов. Но все это очень непрозрачно и нуждается в объяснении.

Бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко, которая сейчас является народным депутатом и членом правящей коалиции, недавно потребовала провести расследование по факту экспорта. «Какое право мы имеем сегодня торговать украинским оружием, когда мы просим весь мир обеспечить Украину оружием?», – сказала она на прошлой неделе. «На фронте сегодня любые виды оружия имеют неоценимое значение».

На самом деле, сообщалось, что часть модернизированных танков Т-64А, предназначенных для экспорта в Конго, были переданы подразделениям Национальной гвардии, воюющим в восточной Украине. На сайте нигерийского оборонного ведомства в декабре прошлого года разместили фотографии полученных БТР-4, вероятно, из Украины (они также упоминаются в базе данных SIPRI). На том же сайте в январе сообщалось о том, что запланированных поставок танков T-72АВ из Украины, вероятно, не будет «из-за продолжающейся гражданской войны».

По данным SIPRI, противотанковые ракеты Р-2 были доставлены в Казахстан и безымянному африканскому клиенту в 2014 г., хотя такие же виды летального оборонительного оружия Украина просит у своих западных союзников.

После интенсивных боевых действий этой зимой Украине, безусловно, не хватает бронетехники и танков для того, чтобы вести войну на востоке, иначе она бы не отложила поставки по экспортным контрактам и не заключила бы договор на покупку 75 подержанных бронетранспортеров Saxon AT-105 у Великобритании в этом году.

Украина также может производить большую часть тех видов оборудования, которые она просит у США, от радаров до управляемых ракет. У «Укроборонпрома» есть более 100 заводов за пределами зоны военных действий, на которых работает около 60 тыс. человек, и за последние два квартала 2014 г. было создано дополнительно 2 тыс. рабочих мест благодаря тому, что увеличилось количество заказов от украинской армии. Часть из них – это современные, платежеспособные предприятия, которые экспортировали свою продукцию в Россию – которая в период с 2009 г. по 2013 г. была третьим по величине покупателем украинской оборонной продукции после Китая и Пакистана – и на десятки других рынков.

Украинская оборонная промышленность нуждается в инвестициях, которые помогут ей уменьшить количество российских заказов. Большинство заводов – за исключением около 20, которые остались на территориях, оккупированных повстанцами – не разрушены и продолжают работать. Учитывая политику Вашингтона, такой вид помощи может стать настолько же эффективным для украинской армии, как и прямые поставки оружия: у «Укроборонпрома» есть конкурентоспособные разработки и существующие продукты в каждой категории, задействованной в конфликте.

Инвестиции в украинские оружейные заводы могут принести более долгосрочные результаты для развития страны: являясь одним из крупнейших в мире экспортеров оружия в последние годы, страна может вернуться на мировой экспортный рынок, когда война закончится.

И последнее, но не менее важное, это то, что, помогая Украине самой обеспечить себя оружием, Запад вряд ли вызовет у России гневную реакцию, как это может произойти в случае прямых поставок оружия из США: это менее заметно и не предполагает прямого участия Запада в конфликте.