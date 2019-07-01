В МИД РФ заявили, что Украина может принять российское предложение по морякам

Ранее РФ направила Украине ноту, в которой предлагала предоставить "письменные гарантии участия каждого из 24 украинских моряков после их освобождения из-под стражи в предварительном и судебном следствии".

В МИД РФ заявляют, что Украина может вернуться к российскому предложению по военнопленным морякам.

Как сообщается на странице МИД России в Facebook, об этом заявил статс-секретарь - заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин.

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"Россия свое предложение, вполне официальное, сформулированное, в Киев направила. Мгновенно был получен негативный ответ. Если украинская сторона считает необходимым изменить свое отношение к этому предложению, она вольна это сделать", - отметил Карасин.

Как говорится в сообщении, в частности, в ноте МИД РФ в адрес Украины указано: "Украинской стороне предлагается предоставить в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством РФ письменные гарантии участия каждого из 24 украинских моряков после их освобождения из-под стражи в предварительном и судебном следствии, а также письменные гарантии сохранности вещественных доказательств – военно-морских кораблей "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" после их передачи на ответственное хранение украинской стороне до вынесения судебного решения".

Как сообщал УНИАН, 25 мая Трибунал ООН обнародовал решение о применении временных мер в деле по иску Украины к РФ, которым обязал Россию освободить захваченных в плен в ноябре 2018 года в районе Керченского пролива моряков и суда. Согласно решению, Россия до 25 июня должна была проинформировать суд о выполнении приказа об освобождении украинских моряков и судов.

В МИД РФ заявили, что Международный трибунал ООН по морскому праву не имеет юрисдикции рассматривать требования Украины освободить захваченные военные суда и моряков.

26 июня в Министерстве иностранных дел Украины заявили, что Россия обостряет спор с Украиной из-за отказа выполнить приказ Трибунала ООН.

Парламентская ассамблея Совета Европы 26 июня вернула российской делегации полномочия.

27 июня президент Украины Владимир Зеленский обвинил МИД и главу министерства Павла Климкина в действиях, которые могут сорвать процесс освобождения украинских моряков. Он заявил, что не видел ноту МИД РФ, в которой говорится о военнопленных моряках, а также его проинформировали об ответной ноте МИД Украины. Президент был возмущен тем, что Климкин ответил на ноту МИД РФ, не посоветовавшись с ним. По словам президента, ответная нота МИД Украины может поставить под угрозу возвращение моряков.

В тот же день Климкин обнародовал копии дипломатических нот РФ и Украины о военнопленных украинцах. Он назвал ноту МИД РФ "ловушкой" и "российским дипломатическим разводом", так как Россия требует от Украины признать, что моряки могли совершить преступление; склоняет Украину к признанию правомерности судебного процесса над ними по российскому законодательству, приглашает "прогнуться перед уголовно-процессуальным кодексом РФ, а заодно и косвенно признать оккупацию Крыма".

29 июня президент РФ Владимир Путин в рамках саммита "Большой двадцатки" в Осаке (Япония) заявил, что освобождение моряков не увязывалось с возвращением российской делегации в ПАСЕ, и они могут быть обменены на граждан РФ. По его словам, для освобождения моряков нужно дождаться завершения судебного разбирательства.