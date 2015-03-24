Совесть нации против злого Коломойского

Итак, с одной стороны мы видим злого олигарха Коломойского. В чем его зло? Год назад Коломойский и его подельники придушили народное волеизъявление «поребриков» и «ваты» в Днепропетровской области, превратив Днепр в форпост, фронтир и вообще главную, если не единственную, опору Украины на востоке. Злой олигарх публично обозвал Путина плохим словом и стал вхож в расстрельные списки кремлевских пропагандистов и более радикальных спецслужб под первым номером. «Заслугою Коломойського стало перетворення Дніпропетровська на центр логістики АТО. Звідси вилітала авіація, йшли конвої з пальним і їжею, тут родичі впізнавали тіла загиблих», - написал вчера Юрий Луценко, почему-то употребив, правда, прошедшее время, - возможно, сейчас быть центром логистики АТО уже не модно. Так или иначе, есть у Коломойского один недостаток, который делает невозможным его дальнейшее пребывание у руля, - он матюкается, а зачем новой европейской Украине нужен «форпост», чей губернатор матюкается на журналистов, да еще и не хочет извиняться?

С другой стороны у нас есть министр энергетики Демчишин, который пытается отобрать у Коломойского «нафту» и отдать ее народу. Этот усердный чиновник запомнился широкой общественности скандалом с «Укринтерэнерго», в ходе которого был фактически обвинен профильной госкомиссией в государственной измене, Арсений рвал и метал, оба работают дальше, - подумаешь, госизмена, вот «нафта» - это да, сейчас самое время вернуть предприятие государству, а поскольку государство, как известно, не может быть эффективным собственником, потому что разворуют, надо поставить во главе «нафты» бывшего луганского сбушника со стремной биографией и еще более стремными связями – этот никому воровать не даст, все сам украдет, во всяком случае, так потом скажут.

За старательным чиновником Демчишиным маячит суровая, но справедливая фигура Петра Алексеевича. Петр Алексеевич не то чтобы мечтает наказать Коломойского, боже упаси, совсем наоборот. Не вцепись год назад Коломойский в Днепр и не накрути походя хвост харьковскому мэру, были бы у нас уже тогда и ДнепрНР, и ХНР, и сухопутный путь в Крым, Киев и Винницу, и вообще что угодно, кроме Украины, а сам Петр Алексеевич сейчас сидел бы не в президентском кресле, а где-нибудь под Цюрихом и осваивал ручной разлив шоколада в маленькие аккуратные формочки, записывая по выходным вдохновляющие радиообращения к волынским партизанам.

Думать об этом Петру Алексеевичу неприятно, поэтому злой Коломойский вызывает у него труднообъяснимое, но стойкое неприязненное отношение. В общем-то, как мы знаем из истории, добро всегда пожирает своих детей, но почему-то казалось, что Петр Алексеевич начнет пожирать Коломойского уже после войны, не идиот же он, в конце концов. Однако, видно, главе государства так не терпелось установить «правила одни для всех», что вопрос идиотизма отошел на второй план. «Правила одни для всех» - штука хорошая сама по себе, даже если на деле это правила для одного. У Януковича эта штука называлась «друзьям все, врагам закон», но он был диктатор, а Петр – европейский демократ, он имеет право ударить единственного олигарха, который полез защищать родину. Все ж знают, что на самом деле не родину он защищал, а наворованное, просто одно с другим совпало. Непонятно только, почему у остальных олигархов не совпало, хотя свое добро они защищают с не меньшим вдохновением.

По большому счету, в этой связи Коломойский имеет полное право с благодарностью принять «Правила одни для всех», перестать в одиночку скидываться на оборону, взять красивую дудочку и начать в нее дудеть, как Ринат, или показывать в знак протеста против оккупации Украины грудь Оксаны Марченко, как воспитанный Пинчук, или кого он там сейчас вместо нее взял. И никто больше не сможет упрекнуть «злого Беню» в том, что он пытается превратиться в «нового хозяина юго-востока», потому что новым хозяином юго-востока очень быстро станет Владимир Владимирович Путин.

Владимир Владимирович Путин занимает в этом конфликте сторону третьего радующегося. Сайт «Лайфньюс» пестрит фотографиями Коломойского с радостными подписями, действия Петра Алексеевича по усмирению зарвавшегося олигарха всячески одобряются. По всему видно, что Владимир Владимирович даже готов отложить весеннее наступление, чтобы Петр Алексеевич не отвлекался и доделал за него всю работу. Еще совсем недавно Украина ждала скорого развала России под ударами робких санкций Запада; теперь Россия ждет развала Украины под ударами жадности, ревности и идиотизма – истинно национальных черт характера, которые всегда помогали многочисленным соседям по-братски дерибанить территорию нашей унтер-гетьманской вдовы.

Отдельной строкой идет радость «ваты», населяющей территорию «ЛНР» и «ДНР» и примыкающие к ним земли остального Донбасса, потому что там, увы, тоже «вата», и в немалых количествах. Впервые с начала войны прогрессивная общественность, возмущенная матюками невоспитанного Коломойского и взбодренная совестью нации – депутатами новой формации Сережей и Мустафой, слилась с «ватниками» в едином порыве. Одно только это обстоятельство насторожило бы прогрессивную общественность любой страны, но наша ничего, вполне собой довольна. Мустафа с Сережей тоже – весь этот год они вели себя так, будто никакой войны с Россией нет, а главный враг страны – это страшный олигарх Коломойский, которого надо любой ценой свалить вместе со всем его «центром логистики АТО». Далек от мысли, что за эту благородную борьбу Мустафа и Сережа берут у Фирташа борзыми баксами, - они же все-таки совесть нации, а совесть нации задешево не купишь, кроме того, лично Мустафа уже убедительно доказал, что деньги для него не главное: ему, как известно, было мало депутатской зарплаты, однако он не испугался и все равно пошел работать в Раду. Прогрессивная общественность очень ценит такое самопожертвование. В конце концов, ежели вдруг чего, для Сережи и Мустафы война все равно не наступит – они всегда успеют съехать куда-нибудь в приличную страну осваивать очередные гранты и повышать квалификацию в демократии, а прогрессивной общественности придется в ускоренном порядке изучать карты бомбоубежищ и по инерции ругать «так называемых» журналистов ТСН, которые почему-то не посмели восстать против своего тиранического владельца.

Здесь на всякий случай стоит невзначай напомнить, что журналисты ТСН отпахали весь Майдан в круглосуточном режиме и точно так же пашут сейчас в АТО – в отличие от коллег из большинства прочих каналов, чьи владельцы не матюкаются и, возможно, даже не посещают уборную, в том числе, и когда их никто не видит, разве что, дудят в дудку иногда. Это дает коллегам полное право с наслаждением обсуждать «плюсовцев» по фейсбукам в хвост и в гриву так тупо и бесстыдно, как умеют только журналисты, причем, очень часто наравне с откровенными кремлевскими троллями больше всего стараются те, кто за годы своей беспорочной службы успел прорекламировать всю мразь, которая только водилась в Украине.

Может, не все в курсе, так на всякий случай напомню, что ТСН, кроме всего прочего, является одной из самых эффективных волонтерских организаций – ни один «плюсовский» журналист еще не поехал в зону АТО, не будучи нагруженным под завязку, и все это добро было куплено за счет сотрудников редакции. Зарплаты там куда меньше, чем, допустим, у депутата Мустафы, едва сводящего, как уже упоминалось выше, концы с концами, но как-то вот хватает. Вопрос: сколько своих собственных средств потратили на помощь армии наши сверхпринципиальные коллеги, борющиеся с матом в общественных местах?

Оставлю его повисшим в воздухе.