Филатов анонсировал народное вече в Днепропетровске на субботу

Об этом он сообщил в эфире Еспресо.TV.

"Я хочу внести ясность, меня никто не уполномочивал Денисенко собирать это вече. Он самый известный в Днепропетровске общественный деятель. И это именно его инициатива, которую поддержали местные активисты, общественные организации. Администрация города не имеет никакого отношения к организации вече",- отметил он.

Он подчеркнул, что необходимо исключить спекуляции вокруг этого собрания.

"Я подчеркиваю, на вече не будет никакой риторики федерализации области, свержения действующей в Украине власти. Это даже не стоит обсуждать",- сказал Филатов.

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Напомним, ранее народный депутат Украины Андрей Денисенко призвал людей собраться в центре города в среду.

Вместе с этим, заместитель губернатора Днепропетровской области Геннадий Корбан заявил, что Днепропетровская область не собиралась и не собирается отделяться от Украины и будет делать все для укрепления страны, а народное вече в Днепропетровске - это инициатива общественных организаций.