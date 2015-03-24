В Крыму будут судить имама

Об этом сообщает Крым.Реалии со ссылкой на адвоката Эмиля Курбединова.

По его информации, заседание должно пройти в 9:30 по местному времени, в Бахчисарайском суде.

Имаму инкриминируют совершение действия, направленного на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам национальности, совершенные публично, с угрозой применения насилия.

Читайте такжеDaily Mail: Внутри «тюремной камеры» Крыма после российской оккупации«Трое коллег по работе, трое женщин, обвиняют Ягъяева М. в высказывании, которое повлекло возбуждение данного уголовного дела», – пояснил адвокат.

Он также отметил, что Мустафа Ягъяев не признает свою вину. Ранее в его доме был проведен обыск.