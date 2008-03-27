Ющенко считает унизительным слушать чужие басни о НАТО

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает унизительным прислушиваться к мнению других стран относительно интеграции Украины в НАТО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил, выступая на Всеукраинском форуме интеллигенции.

По словам Президента, ни одна из стран, которые обрели свою независимость на протяжении последних 20 лет, не избрала другую модель безопасности, кроме коллективной безопасности.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что присоединение Украины к Плану действий для членства в НАТО – это лишь предисловие «к тому фундаментальному ответу, который даст нация через несколько лет».

«Маленький ребенок всегда боится темноты, потому что он думает, что там угроза. Человек боится всего, о чем она не информирован. Так давайте дадим возможность и этой власти за несколько лет провести диалог с обществом, дать те знания, информацию, которая привела бы нас через год, через два к ответу, хотим мы такую модель безопасности или не хотим», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Президент также призвал не слушать рекомендации из столиц других стран. «По моему мнению, это унизительно для украинской нации. Мы можем самостоятельно дать ответ на исключительно суверенный вопрос», - подчеркнул он.

Глава государства заметил, что никакой угрозы для других стран интеграция Украины в НАТО не несет, и подтвердил готовность Украины предоставить любые гарантии относительно этого вопроса.

«Кто-то распространяет басню, что будет военная база НАТО в Севастополе – не будет этой базы, не будет. Читайте внимательнее Конституцию, которая четко закрепила то, что на украинской территории военной базы ни одной иностранной страны или блока не будет», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Говоря о России, В.ЮЩЕНКО попросил обратить внимание на то, кто сегодня является лучшими друзьями России в Европе. «Немцы, французы, испанцы, итальянцы. Но это все – страны НАТО», - сказал Президент.

Он также напомнил слова Президента России Владимира ПУТИНА во время его визита в Болгарию, когда он заявил, что Россия уважает суверенное право болгарского народа присоединиться к НАТО и Европейскому Союзу.

«В действительности, если мы думаем о собственных национальных интересах, у нас есть ответ на любой вызов», - сказал В.ЮЩЕНКО.