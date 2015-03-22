Украине нужен новый "план Маршалла" - Коморовский

Такое мнение он высказал сегодня в Брюсселе, выступая на Брюссельском форуме, передает собственный корреспондент УНИАН.

"После войны План Маршалла позволил восточной Европе возродиться из пепла, и американские грузовые самолеты помогли людям в Западном Берлине пережить советскую блокаду. Я убежден, что сегодня в этом нуждается Украина - нового «плана Маршалла», чтобы поддержать ее и проводить сложные реформы", - заявил Коморовский.

Читайте такжеЕС создал "план Маршалла" для Украины - президент Эстонии

Президент Польши считает, что "самая большая угроза Украине не только военная".

"Самый большой враг - ее собственная слабость и слабость ее системы. Шанс Украины проводить глубокие реформы и изменения - это ключ к будущей всей Восточной Европы. Я также думаю, что это также ключ к всему Западному миру. Поэтому я думаю, что новый «план Маршалла» является сложным вызовом, но чрезвычайно важным", - сказал он.