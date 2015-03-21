Россия в Брюсселе просит предоставить доказательства присутствия своих военных в Украине
Председатель Комитета Совета Федерации по иностранным делам Константин Косачев говорит, что Москва просит Киев предоставить доказательства присутствия ее военных на территории Украины.
Председатель Комитета Совета Федерации по иностранным делам Константин Косачев говорит, что Москва просит Киев предоставить доказательства присутствия ее военных на территории Украины.
Об этом он сказал в Брюсселе во время работы Брюссельского форума, передает собственный корреспондент УНИАН. "Предоставьте нам доказательства, - обратился он к участникам дискуссии, - министр иностранных дел России направил официальный запрос министру иностранных дел Украины - дайте нам любые детали - имена, номера, что-нибудь, но до сих пор ответа нет", - рассказал Косачев.
Читайте такжеРоссия оставила тяжелое вооружение вблизи линии разграничения - Пайєтт
По его словам, это касается "очень многих докладов Бридлава (американский генерал Филипп Бридлав, главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе) или других американцев, которым нравится доказывать, что Россия вовлечена (в конфликт)". "Россия не вовлечена (в конфликт) регулярными войсками на юго-востоке Украины", - заявил российский чиновник.
Помощник государственного секретаря США по европейским и евразийским делам Виктория Нуланд сделала ремарку, что "все хотят ситуации, когда выигрывают все". "Но это невозможно без доверия. Но будет доверия, когда нет правды. Стране, которая отвергает обвинения в том, что содержит военные подразделения на территории другой страны, нет доверия", - сказала она.