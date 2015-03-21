Россия в Брюсселе просит предоставить доказательства присутствия своих военных в Украине

Председатель Комитета Совета Федерации по иностранным делам Константин Косачев говорит, что Москва просит Киев предоставить доказательства присутствия ее военных на территории Украины.

Об этом он сказал в Брюсселе во время работы Брюссельского форума, передает собственный корреспондент УНИАН. "Предоставьте нам доказательства, - обратился он к участникам дискуссии, - министр иностранных дел России направил официальный запрос министру иностранных дел Украины - дайте нам любые детали - имена, номера, что-нибудь, но до сих пор ответа нет", - рассказал Косачев.

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По его словам, это касается "очень многих докладов Бридлава (американский генерал Филипп Бридлав, главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе) или других американцев, которым нравится доказывать, что Россия вовлечена (в конфликт)". "Россия не вовлечена (в конфликт) регулярными войсками на юго-востоке Украины", - заявил российский чиновник.

Помощник государственного секретаря США по европейским и евразийским делам Виктория Нуланд сделала ремарку, что "все хотят ситуации, когда выигрывают все". "Но это невозможно без доверия. Но будет доверия, когда нет правды. Стране, которая отвергает обвинения в том, что содержит военные подразделения на территории другой страны, нет доверия", - сказала она.