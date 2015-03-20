В субботу Порошенко встретится с Грибаускайте

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Как отмечается в сообщении, аккредитация представителей СМИ для участия в протокольной съемке проводится 21 марта с 10:00 до 12:30 по тел. (044) 255-65-51 и 255-68-67.

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Аккредитованные фотографы и телеоператоры приглашаются с 15:00. Вход с ул. Институтской.