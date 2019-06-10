Под Администрацией президента состоялась акция "Останови капитуляцию" (видео)

Активисты требовали от президента Владимира Зеленского внести волонтеров в делегацию на Минских переговорах.

Под зданием Администрации президента состоялась акция протеста под названием "Останови капитуляцию".

Об этом сообщает ТСН с места события.

Отмечается, что активисты сначала выкрикивали "Чувак, выходи" и "Слуга выходи, народ пришел". Также на митинге было много украинских флагов и плакаты с фразами "Нет капитуляции" и "Не дадим расстрелять воинов".

Кроме этого, активисты требовали от Зеленского уволить с должностей пресс-секретаря Юлию Мендель и главу АП Андрея Богдана, а также внести волонтеров в делегацию на Минских переговорах.

Напоследок участники акции сожгли белый флаг, а также пытались вывесить плакат "Администрация губернатора Малороссии". После этого они приклеили фото погибших на Донбассе бойцов и почтили их память минутой молчания.

Как сообщает "Украинская правда", из-за плаката "Администрация губернатора Малороссии" произошла потасовка. Один из сотрудников полиции вырвал и порвал наклейку, после чего люди набросились на него. В свою очередь, сотрудник полиции сказал, что не позволит символике агрессора висеть на госадминистрации.

Как сообщал УНИАН, 5 июня на заседании в Минске Трехсторонняя контактная группа по мирному урегулированию ситуации на Донбассе договорилась о новом механизме прекращения огня.

По сообщению пресс-службы Зеленского, глава украинской делегации в ТКГ, экс-президент Леонид Кучма заявил, что одной из договоренностей стало указание не только времени начала "режима тишины", но и механизма его введения.