За захватом «Укртранснафты» стоят «Еремеев, Фирташ и Ко» - депутат БПП

Об этом заявил народный депутат Александр Шевченко (фракция партии «Блок Петра Порошенко») в комментарии УНИАН.

Он подчеркнул: «За этим (события 19 марта, когда наблюдательный совет отстранил Александра Лазорко от исполнения обязанностей председателя правления «Укртранснафты» - УНИАН) стоят народный депутат Украины Игорь Еремеев, Фирташ и Ко, а Мельник - бывший сотрудник СБУ в Луганской области, который фактически руководил врезками в трубопроводы, сам себя назначил руководить компанией».

«Почему не нравится Лазорко? Потому что он раскрыл кражу компанией Еремеева 20 тысяч тонн нефти, которая была фактически украдена в трубопроводе Херсон - Одесса», - сказал Шевченко.

По его словам, благодаря деятельности Лазорко на сегодня в «Укртранснафте» нет «никаких непогашенных кредитов, а на счету миллиарды гривен, и от этого в Еремеева, министра энергетики Владимира Демчишина и других глаза засветились, потому что они хотят добраться до тех миллиардов, чтобы их разворовать».

Шевченко отметил, что в связи с вчерашним «рейдерским захватом» «Укртранснафты» возникает вопрос: «кого хотят победить - Коломойского, который был на стороне Майдана, который помогал Майдану?».

«В то же время нет никаких санкций в отношении тех людей, которые голосовали за диктаторские законы 16 января, они сейчас в шоколаде», - сказал депутат.

По его мнению, сегодня, по сути, происходит реванш тех, кто был при власти во времена режима Виктора Януковича.

Читайте такжеЗа атакой на «Укртранснафту» кроется попытка отобрать прибыль компании - ЛазоркоШевченко отметил юридические нарушения, поскольку «никаких решений правительства по «Укртранснафте» не было, а этот СБУшник подделал документы в своем стиле». «Это беспредел», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН со ссылкой на НАК «Нафтогаз Украины», которая контролирует 100% акций «Укртранснафты», 19 марта наблюдательный совет компании устранила Лазорко от исполнения обязанностей председателя правления «Укртранснафты». Другим решением наблюдательный совет избрал бывшего сотрудника СБУ Юрия Мельника т.в.о. председателя правления «Укртранснафты».

Лазорко считает эти решения необоснованными. По его словам, основанием для его устранения может быть только осуществление им какой-либо преступной бездеятельности или нанесения вреда компании «Укртранснафта».

Он рассказал, что 19 марта в его кабинет пришли председатель наблюдательного совета компании Александр Савченко, который также является директором департамента по безопасности «Нафтогаза», в сопровождении около 10 человек. По словам Лазорко, Савченко должен был вручить ему протокол наблюдательного совета о временном отстранении от руководства. «Савченко дал мне заверенную копию протокола с собственной подписью, без подписей членов наблюдательного совета», - сказал Лазорко, отметив, что в компетенцию наблюдательного совета, действительно, входит устранение председателя правления «Укртранснафты» по результатам или на период служебного расследования.

«Сегодня никакой служебной проверки «Нафтогазом Украины» не осуществлялось и претензий ко мне со стороны отраслевого министерства (Минэнергоугля) и руководства НАК не было», - сказал Лазорко.

Читайте такжеПредседатель «Укртранснафты» считает необоснованным свое отстранение«Я сказал об этом Савченко, который мне ответил: «Вы что, Интернет не читаете? Вы же знаете, что есть такой депутат Сергей Лещенко из «Украинской правды», который проводит свое служебное расследование и утверждает, что вы незаконно тратите государственные деньги», - сообщил Лазорко и отметил, что после слов Савченко до его кабинета, выломав дверь, ворвались 10 человек. «Когда я все это увидел, взял вещи и пошел к кабинету финансового директора с тем, чтобы дальше делами занимались представители охраны компании», - отметил Лазорко.

Он также заявил, что за атакой на «Укртранснафту» кроется попытка отобрать около 2 млрд грн средств предприятия.

Кроме того, одной из версий атаки на госкомпанию Лазорко назвал судебные споры с частными компаниями, которые контролируются народным депутатом Игорем Еремеевым, которые путем подкупа судьи пытались овладеть несколькими десятками тысяч тонн нефти, находящейся в нефтепроводах компании.