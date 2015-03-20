Президент Литвы едет в Украину за премией "Человек года"

Об этом сообщает пресс-служба главы Литовского государства.

«В субботу, 21 марта, президент Даля Грибаускайте посетит Киев для получения украинской награды «Человек года» за ее последовательную и активную поддержку европейского выбора Украины», - говорится в сообщении.

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