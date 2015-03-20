Сегодня Путин, Лукашенко и Назарбаев встретятся в Астане

Как сообщают российские информагентства, Владимир Путин, Нурсултан Назарбаев и Александр Лукашенко обсудят перспективы более тесного сотрудничества в рамках возглавляемого Москвой Евразийского экономического союза. Также стороны обсудят и о конфликте на востоке Украины. Об этом сообщает Радио Свобода.

Переговоры в Астане были ранее запланированы на 12-13 марта, но в последний момент российский лидер Владимир Путин отменил визит, что повлекло слухи о плохом состоянии его здоровья.

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Кремль решительно отрицал наличие проблем, но деталей состояния Путина не раскрывал. От 5 марта Путин отсутствовал на публичных мероприятиях. 16 марта он впервые появился на встрече в Санкт-Петербурге с президентом Кыргызстана Алмазбеком Атамбаевым.