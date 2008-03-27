Джордж Буш дал интервью Главреду: Украина выиграет от вступления в НАТО

Накануне государственного визита в Киев Президент США Джордж Буш дал интервью журналу «Главред».Запись интервью состоялась вчера в Белом Доме.

Президент Соединенных Штатов Америки Джордж Буш подтвердил, что решение относительно приглашения Украины к ПДЧ будет приниматься непосредственно на Бухарестском саммите. Об этом Джордж Буш заявил, отвечая на вопрос «Главреда» во время интервью в Белом Доме, будет ли Украина приглашена к выполнению ПДЧ относительно членства в НАТО на саммите Альянса в румынской столице.

Президент США также виразил уверенность, что от такого шага Украина только выиграет:«Решение будет приниматься странами-членами НАТО в Бухаресте. Я убежден, что Украина выиграет от процесса вступления в НАТО и, надеюсь, от будущего членства в НАТО».

Интервью с Президентом США записывала главный редактор журнала «Главред» Алена Гетьманчук.

Полный текст интервью читайте в свежем выпуске журнала в ближайший понедельник, 31 марта.

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