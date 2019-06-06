Холодницкий: есть опасения, что Антикоррупционный суд может не начать свою работу вовремя
Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий выразил опасения, что новый Антикоррупционный суд может не начать вовремя свою работу.
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Об этом он сказал в эфире телеканала "Прямой".
"Скажу откровенно... у меня есть опасения, что в силу отсутствия нормального помещения, нормальных средств для существования, этот суд может не начать свою работу вовремя. Учитывая лето, предвыборные гонки, у меня есть такие опасения. Человек, который сталкивался с запуском работы новосозданных антикоррупционных органов, я понимаю, что юридически все вопросы урегулированы для начала работы этого суда, но есть вопросы материально-технического характера, которые до сих пор остаются очень открытыми. Мне как прокурору важно, что этот суд начал работу не только 5 сентября, как они задекларировали, а я бы хотел, чтобы он быстрее начал работу", – сказал Холодницкий.