Депутаты заблокировали трибуну Рады
13:03, 19 марта 2015Политика
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Около 20 народных депутатов, в частности от партии «Блок Петра Порошенко», и внефракционные заблокировали парламентскую трибуну.
Депутаты отказались разблокировать трибуну / УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, продолжив заседание парламента c около двухминутной задержкой первый вице-спикер парламента Андрей Парубий призвал депутатов разойтись.
Однако депутаты отказались разблокировать трибуну. Парубий подошел к ним и пытался уговорить разблокировать трибуну.
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В то же время депутаты не объявляли причины своего поступка.
Председателя Верховной Рады Владимира Гройсмана, вице-спикера парламента Оксаны Сыроед в сессионном зале нет.
Первый заместитель председателя ВР Андрей Парубий объявил перерыв в заседании парламента.
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