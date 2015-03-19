Депутаты заблокировали трибуну Рады

Как передает корреспондент УНИАН, продолжив заседание парламента c около двухминутной задержкой первый вице-спикер парламента Андрей Парубий призвал депутатов разойтись.

Однако депутаты отказались разблокировать трибуну. Парубий подошел к ним и пытался уговорить разблокировать трибуну.

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В то же время депутаты не объявляли причины своего поступка.

Председателя Верховной Рады Владимира Гройсмана, вице-спикера парламента Оксаны Сыроед в сессионном зале нет.

Первый заместитель председателя ВР Андрей Парубий объявил перерыв в заседании парламента.