"В цивилизованном формате": Вакарчук озвучил свою позицию насчет переговоров с Россией

По мнению лидера партии Голос, нормандский и минский форматы важны по нескольким причинам.

Лидер партии Голос Святослав Вакарчук уверен, что формат переговоров с Россией менять не стоит.

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Вакарчук в эфире Свободы слова на телеканале ICTV высказался против изменения формата переговоров с Россией.

«Я считаю, что разговаривать нужно всегда, разговоры, обмен мнениями нужны, потому что без этого ничего не будет двигаться с места. Но дипломатические переговоры нужно продолжать в цивилизованном формате. Мы не можем внезапно отбросить все усилия, которые проводила Франция и Германия и сказать, что это все не работает, давайте начинать сначала. Это опасная ловушка, в которую Украину пытаются втянуть. Я не рад этого делать. Обмен позициями – да, телефонные разговоры – да, но изменение официального переговорного формата – нет», – заявил Вакарчук.

По мнению лидера партии Голос, нормандский и минский форматы важны по двум причинам. Во-первых, они позволяют вести открытые переговоры, во-вторых, к ним привязаны санкции.

«Россия только и ждет, что Украина выйдет из этого процесса и санкции будут отменены, а они являются важным фактором давления», – говорит он.