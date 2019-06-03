Первый заместитель председателя СБУ Иван Баканов допускает, что возглавит спецслужбу

Баканову неизвестно, рассматривается ли его кандидатура на должность председателя СБУ.

Первый заместитель председателя Службы безопасности Украины, временно исполняющий обязанности председателя СБУ, Иван Баканов допускает, что возглавит спецслужбу.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на брифинге, отвечая на соответствующий вопрос.

«Если Верховная Рада утвердит мою кандидатуру, соответственно, я буду председателем СБУ. Если же нет — то уж как будет», - сказал он.

На вопрос, рассматривается ли его кандидатура на эту должность, он сказал: «Мне это неизвестно».

Как сообщал УНИАН, 3 июня президент Украины Владимир Зеленский потребовал от первого заместителя председателя СБУ, врио председателя спецслужбы Баканова через две недели отчитаться о первых результатах работы в сфере борьбы с контрабандой.