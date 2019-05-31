В АП прокомментировали скандальные заявления совладельца "Квартала 95"

У Зеленского напомнили, что Шефир не является должностным лицом Администрации президента или членом партии "Слуга народа".

В Администрации президента Владимира Зеленского открестились от заявлений совладельца студии "Квартал 95" Бориса Шефира, которые тот накануне сделал в интервью.

Об этом говорится в ответе пресс-службы администрации президента на запрос BBC News Украина.

"Он высказал исключительно собственное мнение. Это мнение не совпадает с позицией президента Украины Владимира Зеленского и Администрации президента", - заявили в пресс-службе.

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Также там напомнили, что Шефир не является должностным лицом Администрации президента или членом партии "Слуга народа". Так же как не является ни штатным, ни внештатным советником президента.

"Со времени вступления Владимира Зеленского на должность Борис Шефир не общался с главой государства", - уточнили в президента.

Напомним, 30 мая издание "Детектор медиа" опубликовало интервью с Шефиром, в котором он сделал несколько громких заявлений.

Так, Шефир назвал президента РФ Владимира Путина "умным человеком", с которым можно договориться, а также критически высказался относительно принятия языкового закона и квот для украинского языка.

По его мнению, закон о языке надо отменить, а квоты — пересмотреть. Он считает, что это "первый шаг для того, чтобы завершить войну".