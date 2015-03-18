Путин может повторить судьбу Хрущева - Stratfor

В октябре 1964 года Никита Хрущев вернулся из отпуска и узнал, что больше не возглавляет СССР. А с должности его отстранил Леонид Брежнев, которому он доверял и считал своим протеже.

То же самое может произойти и с нынешним президентом России Владимиром Путиным. Об этом в своем отчете под названием "Выживет ли Путин?" пишут эксперты американской разведывательно-аналитической компании Stratfor, сообщает ZN.

Читайте такжеПутин привел в боевую готовность спецназ и авиацию на Урале и в Сибири

Они описывают, как нынешний российский президент построил свою политическую карьеру и пришел к власти. По мнению экспертов, именно Путин стал преемником Ельцина потому, что во время войны в Косово Кремль проявил неспособность противостоять политически и в военном плане Западу, который угрожал Сербии войной.

Ельцин выражал протесты, но НАТО и США не интересовала точка зрения России учитывая ее разрушенную армию и экономику в 90-х годах. В конце концов, Кремль добился введения миротворцев в Косово и значительного участия в миссии российской армии.

Но слово России так и не стало важным в косовском конфликте. Путину после избрания была отведена роль жесткого правителя, который проведет необходимые изменения в армии. До событий прошлого года ему удавалось выполнять это задание. Но вторжение в Украину, по мнению экспертов, стало грубой ошибкой для Путина.

После того, как пророссийский президент Украины Виктор Янукович сбежал из страны из-за протестов на Майдане, а в Киеве снова закрепилось прозападное правительство, президент России рассчитывал, что на Востоке Украины начнется массовое восстание.

Но этого не произошло. Поэтому Путин пошел на военную агрессию, захватив Крым и небольшую территорию в Донбассе, которую он фактически контролирует и сегодня. Но при этом влияние на Киев он потерял. Запасным планом Путина было использовать Украину и энергетический шантаж для того, чтобы разделить Европу и США в позиции против России.

Но сбитый малайзийский "Боинг 777" разрушил эти планы. Для европейцев и американцев стало очевидным, что именно Россия передала пророссийским террористам средства ПВО, а также отправила военных, которые могут ею пользоваться.

Поэтому разделить Запад не получилось. "В этот момент Путин превратился из эффективного и опытного правителя, который проводит жесткую политику, на опасно некомпетентного политика, который поддерживает безнадежную борьбу боевиков, передавая им оружие", - говорится в статье.

Эксперты считают, что в это же время, судьба Путина уже определена и его, скорее всего, ждет тот же сценарий, что и Никиту Хрущева. В 1964 году советский лидер неудачно для себя завершил конфликт с США, в ходе которого он угрожал размещением ядерного оружия СССР на Кубе. Это уменьшило его поддержку среди партийных элит. Упадок советской экономики тоже сыграл не на руку Хрущеву.

Поэтому соратники "уволили" его и назначили председателем ЦК КПСС Леонида Брежнева. Проигрыш в международной политике и экономические неудачи сняли с должности одного из самых авторитарных лидеров того времени. Сегодня же экономическое состояние России тоже в катастрофическом состоянии. Показатели хуже, чем были во времена Хрущева или Ельцина и в ближайшие годы не улучшатся.

Из-за войны против Украины рост экономики России остановился и началась глубокая рецессия. Государственный долг удвоился за последние 4 года, а некоторые регионы России вообще на грани банкротства. В это же время, некоторые добывающие и металлургические компании в стране уже обанкротились. Война в Украине еще больше ухудшила экономическое положение России.

Отток капитала только за первые полгода вооруженного конфликта составил 76 миллиардов долларов. А прямые инвестиции из-за рубежа сократились на 50% в 2014 году. И все это произошло на фоне падения цен на нефть. Популярность Путина резко возросла после успешной Олимпиады в Сочи и оккупации Крыма.

И это не удивительно, поскольку он построил свою политическую карьеру на имидже жесткого правителя. Военные успехи отвлекают россиян от серьезных экономических проблем. Но реальность стала большим вызовом для Путина и его режима. Эксперты отмечают, что министр обороны Сергей Шойгу или мэр Москвы Сергей Собянин не менее популярны среди россиян, чем действующий президент. Не исключено, что их рейтинг возрастет в ближайшее время. Также переворот в Кремле могут устроить и глава Генштаба Сергей Иванов и председатель Совета безопасности РФ Николай Матрюшев.

"Есть и другие претенденты. В конце концов, кто мог подумать, что Михаила Горбачева отстранят от власти? История свидетельствует, что лидеры, которые строят свою политику "мышцами" и при этом делают грубые экономические ошибки, не выживают", - говорится в статье.

В окружении Путина уже сейчас есть те, кто считает, что справится с работой президент лучше, чем он. Они, как и большинство лидеров в Европе, хотят, чтобы нынешний президент России ушел в отставку. И это играет на руку мятежникам.