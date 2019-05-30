РФ пока не ответила на ноту Украины с требованием назвать точную дату и место освобождения украинских моряков - Климкин

Глава МИД заявил, что Украине, благодаря решению Трибунала ООН с требованием освободить украинских моряков, удалось сломать тактику России, которая заключалась в том, чтобы использовать захваченных украинских моряков как «разменную монету».

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что Российская Федерация пока не дала ответа на дипломатическую ноту Украины с требованием назвать точную дату и место освобождения захваченных украинских моряков и судов.

Об этом глава МИД сообщил в комментарии корреспонденту УНИАН.

Климкин отметил, что МИД передал России ноту с требованием сообщить точное время и место освобождения захваченных украинских моряков и кораблей с целью возвращения их в Украину на основании приказа Международного трибунала по морскому праву.

«Передали, разумеется. Передали в самый первый день, а ответа нет. Они делают вид, что для них решение Трибунала не является однозначным указанием как для всего мира, но на самом деле они находятся под давлением», - подчеркнул Климкин.

«Мы сломали игру, поскольку они ребят хотели использовать просто как политическую разменную монету. Они это очень хорошо понимают сейчас», - заявил Климкин.

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Справка УНИАН. Утром 25 ноября 2018 Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив буксиру «Яни Капу» и катерам «Бердянськ» и «Нікополь», которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли огонь на поражение по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив.

Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них были ранены. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч.3 ст.322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым «судом» в Крыму, после чего их перевезли в московские СИЗО «Лефортово» и «Матросская тишина». 26 января раненых украинских моряков перевели из «Матросской тишины» в «Лефортово».

17 апреля Лефортовский райсуд Москвы продлил арест всем 24 военнопленным морякам еще на три месяца, до конца июля.

25 мая суд ООН обнародовал решение о применении временных мер в деле по иску Украины в РФ. Суд обязал Россию освободить 24-х украинских моряков и суда. В то же время суд не удовлетворил просьбу Украины обязать РФ прекратить уголовное преследование пленных.

Согласно решению суда, РФ до 25 июня должна уведомить суд об исполнении решения суда об освобождении украинских моряков и судов.

В МИД РФ заявили, что Международный трибунал ООН по морскому праву не имеет юрисдикции рассматривать требования Украины в РФ по освобождению захваченных военных судов и моряков.