Зеленский дал поручение начальнику Генштаба из-за катастрофы вертолета Ми-8

Президент поручил Хомчаку взять расследование катастрофы под личный контроль.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил начальнику Генштаба Руслану Хомчаку взять под личный контроль расследование катастрофы вертолета Ми-8 на Ривненщине.

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Об этом Зеленский написал на своей странице в Twitter.

"Не доброе утро. Катастрофа военного вертолета на Ривненщине. Четыре погибших воина. Поручил Главнокомандующему ВСУ генералу Хомчаку взять расследование обстоятельств трагедии под личный контроль. Мои искренние соболезнования родным и близким погибших", - написал президент.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 30 мая возле села Сестрятин в Ривненской области разбился военный вертолет Ми-8. В результате авиакатастрофы погибли 4 члена экипажа.