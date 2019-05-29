Пропажа из СНБО серверов с секретной информацией: ГБР начало расследование

Накануне об исчезновении из ситуационной комнаты в АПУ мониторов и серверов заявил новоназначенный секретарь СНБО Данилюк.

Следователи Государственного бюро расследований открыли производство и начали расследование относительно возможной потери серверов с секретной информацией из ситуационной комнаты Администрации президента Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГБР.

"Следователи теруправления ГБР, расположенного в городе Киеве, начали досудебное расследование относительно возможной потери должностными лицами Администрации президента Украины материальных носителей секретной информации, содержащих государственную тайну", - отметили в бюро.

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В ГБР напомнили, что 28 мая в средствах массовой информации было обнародовано видеообращение секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Данилюка об отсутствии в ситуационной комнате Администрации президента серверов, содержащих секретную информацию.

Уголовное производство зарегистрировано по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 329 Уголовного кодекса Украины (потеря документов, содержащих государственную тайну, повлекшее тяжкие последствия).

Следователи ГБР проводят первоочередные следственные действия, направленные на всестороннее, полное и беспристрастное исследование обстоятельств совершения уголовного правонарушения, сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 28 мая новоназначенный секретарь СНБО Данилюк заявил, что из ситуационной комнаты в Администрации президента пропали мониторы и серверы, на которых хранилась информация.

Об этом Данилюк сообщил на своей странице в Facebook и обнародовал видео, на котором видно, что на местах, где раньше были мониторы и серверы, ничего не осталось.

Демонстрируя состояние комнаты, он заявил, что еще месяц назад она выглядела иначе. "На всех стенах были большие мониторы, которые были присоединены к серверам. Все было снято во время смены власти. Такая получилась цивилизованная передача власти в Украине. Остались разве что флаги, под которыми принимались решения во время собраний", - сказал Данилюк.

Также он показал соседнее с ситуационной комнатой небольшое помещение, в котором размещались серверы, с которых поступала информация на мониторы. "Серверы также были вывезены. Мониторов нет, серверов нет... Вряд ли это выглядит как цивилизованная передача власти. Что случилось с серверами, на которых хранилась секретная информация?", - спросил Данилюк.

Позже на своей странице в Facebook пресс-секретарь экс-президента Святослав Цеголко заявил, что вся техника для ситуационной комнаты в СНБО была арендована за собственный счет Петра Порошенко и возвращена арендодателю.