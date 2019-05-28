Волкер надеется на возобновление переговоров с РФ по Донбассу после выборов в ВР

Спецпредставитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер предположил, что встреча в «нормандском формате» может состояться не ранее июля.

Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер надеется на возобновление переговоров с Российской Федерацией об урегулировании ситуации на Донбассе после выборов в Верховную Раду Украины.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Волкер сказал во время видеоконференции для европейских журналистов.

Спецпредставитель Госдепартамента США отметил, что хотел бы возобновить переговоры с российской стороной.

«Я пока не знаю, в какой форме это произойдет. Мы только что прошли через президентские выборы в Украине и сразу же началась парламентская избирательная кампания», - сказал Волкер.

Он напомнил, что ранее российская сторона четко заявляла, что «не видит возможности для продуктивных обсуждений во время президентской кампании».

«Мы должны понять, какая ситуация сейчас, во время этой парламентской кампании, и когда появится подходящее время для встречи», - добавил Волкер.

При этом спецпредставитель Госдепартамента США сказал, что главной темой переговоров остается вопрос войны на Донбассе.

«Мы должны позаботиться, что мы на повестке дня обсуждаем все вопросы выполнения Минских соглашений, начиная с режима прекращения огня, вывода иностранных сил, разоружения вооруженных группировок и создания такой ситуации с безопасностью на Донбассе, чтобы дополнительные политические шаги, которые тоже являются частью «Минска» были осуществлены. Это включает амнистию для людей, совершивших преступления во время конфликта, введение особого статуса для региона в соответствии с Конституцией Украины, проведение местных выборов и в конце концов мирной реинтеграции этой территории в состав всей Украины», - сказал Волкер.

При этом он подчеркнул, что Россия должна сделать много шагов для выполнения Минских соглашений, но Украина также имеет обязательства.

«У нас будут определенные первоочередные контакты с Россией, чтобы выяснить, наступило ли подходящее время для того, чтобы собраться для обсуждения выполнения «Минска», - сказал Волкер.

«Перед завершением президентских выборов Россия подчеркнула, что не готова сейчас. Мы надеемся, что появится возможность, но возможно после парламентских выборов. Мы должны увидеть и будем поддерживать связь с Россией по этому поводу», - заявил Волкер.

«Что касается «нормандского формата» - это процесс, который возглавляют Франция и Германия и который мы полностью поддерживаем. Мы следим очень внимательно. У них состоялось обсуждение о встрече в «нормандском формате», вероятно, не раньше июля. Я не думаю, что что-то уже было запланировано, и это также потребует согласования не только от Украины, но и от России», - сказал Волкер.