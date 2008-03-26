У Черновецкого назвали единственного реального конкурента

Секретарь Киевского городского совета Олесь ДОВГИЙ считает, что на досрочных выборах Киевского городского председателя конкурентом нынешнего мэра Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО может стать лишь лидер БЮТ, премьер министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом О.ДОВГИЙ сказал сегодня в интервью журналистам.

«Я думаю, что единственным конкурентом Леониду ЧЕРНОВЕЦКОМУ на выборах в Киевский городской совет или на выборах Киевского городского председателя может быть единственный рейтинговый политик, который имеет достаточный потенциал, чтобы составить конкуренцию, – это Юлия Владимировна ТИМОШЕНКО. В случае, если Ю.ТИМОШЕНКО лично не будет принимать участия в избирательной гонке Киевского городского председателя, никаких шансов ни у одного другого кандидата, исходя из социологии, я не вижу», - сказал О.ДОВГИЙ.

По его убеждению, в данное время силы, которые инициировали перевыборы в столице, разногласиями относительно определения единого кандидата на должность мэра столицы или предложениями внести изменения в избирательное законодательство демонстрируют лишь собственную слабость.

Он отметил, что не видит ничего общего у так называемой демократической коалиции с демократией. О.ДОВГИЙ напомнил о законе об императивном мандате для депутатов местных советов, принятом ВР по инициативе БЮТ, а также обратил внимание на принятое парламентом решение о перевыборах в столице.

«Разве демократическим является принятие решения Верховной Радой без какого-либо суда или следствия, не дождавшись даже выводов следственной комиссии?» - спросил О.ДОВГИЙ.

«Видится лишь одно и это видится четко – такое безудержное огромное желание большей и абсолютной власти со стороны единственной политической силы, и абсолютный, тотальный контроль над всеми процессами, над всеми территориальными общинами со стороны БЮТ», - сказал О.ДОВГИЙ.

По его словам, Киев является лишь «первым плацдармом» для БЮТ в достижении намеченной цели. «И на этом плацдарме, я надеюсь, они себе сломают зубы», - добавил О.ДОВГИЙ.