Определены дата и темы заседания Европейского Совета

Об этом сказал на брифинге спикер Министерства иностранных дел Евгений Перебыйнис. "19-20 марта состоится заседание Европейского Совета, на котором будет обсуждаться ситуация в Украине и отношения с Россией, в частности в контексте имплементации минских договоренностей", - сказал Евгений Перебыйнис.

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Кроме этого он отметил, что отдельное внимание будет уделено подготовке саммита Восточного партнерства, который состоится в Риге 21-22 мая.

"Мы надеемся, что по итогам этого заседания будут приняты заключения, в которых будет содержаться призыв к неуклонному выполнению минских договоренностей, а также поддержка Украины на пути проведения реформ", - добавил Евгений Перебыйнис.