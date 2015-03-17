В ПАСЕ не увидели "гражданской войны" в Украине - только участие России

"Абсолютно ясно, что нет "гражданской войны" в восточных регионах Украины. Нет религиозных или этнических идентификационных оснований для конфликта, как это было в других частях мира", - написано в информационной записке по результатам ее визита в Украину 15-18 февраля этого года, сообщает ZN.

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При этом Зеленкова подчеркнула, что ряд ее собеседников считали, что речь идет о войне между Россией и Украиной.

"Российское участие не ограничивается поставками тяжелого оружия и бойцов (либо на "добровольной" основе, либо уволенных или ушедших в отпуск, или в виде регулярной армии), но также представлено в командном составе и процессе политического принятия решений", - говорится в документе.

Она отметила, что российское участие также проявляется в форме широкой информационной или пропагандистской войны, являющейся не менее опасной, чем обычная война, мешая примирению и построению доверия.

"Украинские СМИ не присутствуют на Донбассе, и российская пропаганда демонстрирует, как неонацисты воюют с мирным людьми", - написано в документе.

Зеленкова планирует подготовить проект доклада для рассмотрения на заседании Комитета по политическим вопросам и демократии в мае или июне, после чего он может быть вынесен на голосование в сессионный зал ПАСЕ.