Заседание Рады отложили еще на час

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый заместитель председателя ВР Андрей Парубий.

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Он отметил, что сегодня с 9:00 утра идут консультации лидеров фракций относительно законопроектов, которые касаются национальной безопасности Украины.

Он подчеркнул, что "сейчас проходит совещание совместно председателей фракций коалиции с президентом Украины, премьер-министром, председателем ВР".

"И я очень прошу всех депутатов, всех тех, кто наблюдает за нашей работой, с большим пониманием и с большим уровнем ответственности принять эту ситуацию. Мы должны выйти в зал для консолидированного и совместного голосования по важным решениям. К сожалению, сейчас эта общая позиция разрабатывается, и я поэтому очень прошу народных депутатов оставаться на своих рабочих местах ".

Парубий уточнил, что ВР начнет работу в 17 часов и "я очень прошу, чтобы в 17 часов все были в сессионном зале и были готовы к принятию важных и ответственных решений".

Он попросил прощения у депутатов и всех тех, кто интересуется работой парламента по поводу того, что сегодняшнее заседание ВР началось не вовремя.

Как сообщал УНИАН, сегодняшнее заседание парламента не началось вовремя, поскольку у коалиции нет согласованной позиции по вопросу особого статуса территорий в зоне боевых действий.

В частности, сначала работу ВР отложили на 12.00, а затем было объявлено, что утреннего заседания не будет, а вечернее начнется в 16.00.