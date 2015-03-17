Порошенко надеется уговорить Раду проголосовать за особый статус некоторых территорий Донбасса
Президент Украины Петр Порошенко подтвердил, что встретится с лидерами фракций парламента и выразил надежду, что будет принято положительное решение по поводу изменений в закон об особенностях местного самоуправления для некоторых территорий Донецкой и Луганской областей.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил во время совместной пресс-конференции с президентом Румынии Вернером Йоханнисом, который находится в нашей стране с официальным визитом.
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"Я призываю всех, и мне приятно, что руководители фракций и коалиции обратились ко мне о встрече, сразу же после завершения наших переговоров с моим румынским коллегой эта встреча состоится. И я очень надеюсь, что решение Верховной Рады будет положительным", - сказал глава государства, отвечая на вопросы.
Как сообщал УНИАН, сегодняшнее заседание парламента не началось вовремя, поскольку в коалиции нет согласованной позиции по вопросу особого статуса территорий в зоне боевых действий.
В частности, сначала работу ВР отложили на 12.00, а затем было объявлено, что утреннего заседания не будет, а вечернее начнется в 16.00.
В частности, первый заместитель руководителя фракции «Блока Петра Порошенко» Игорь Кононенко сообщил, что "есть несогласованность позиций в коалиции по вопросу особого статуса зоны боевых действий. На данный момент фракции Радикальной партии, "Самопомочи" и "Батькивщины" не готовы поддерживать этот законопроект, внесенный президентом. Поэтому объявлен перерыв и сейчас собирается совет коалиции. Будем пытаться найти общую позицию".