"Свободовцы" не будут голосовать за обращение к ООН и ЕС о миротворцах

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал в комментарии журналистам народный депутат Юрий Бублик.

Он отметил, что сегодня парламент планирует обратиться к Совету безопасности ООН и Совета ЕС относительно развертывания на территории Украины миротворческих сил.

"С одной стороны как бы хорошо, но с другой стороны в этом проекте постановления не упоминаются, что Московия является страной-агрессором, что принималось решение ВР, а ситуацию, которая возникла на востоке называют в постановлении кризисной, а на самом деле это оккупация", - подчеркнул депутат.

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Он подчеркнул, что в случае одобрения данного постановления обращение будет рассматриваться Совбезом ООН, куда входит и Россия, "и я бы очень не хотел, чтобы "гиви" и "моторолы" (речь идет о представителях бандформирований на востоке Украины - УНИАН) покрасили в синий цвет свои шлемы и стали миротворцами в составе этой миссии ООН".

Бублик подчеркнул, что "любые минские соглашения - это позор для нашей власти, это сдача территории, это легализация террористических организаций".

По его словам, "не для того Путин иемеет сегодня 43 тысячи бандитских формирований, не для того ввозится вооружение, чтобы их вывести". Бублик подчеркнул, что в настоящее время идет полномасштабная подготовка к дальнейшему наступлению со стороны бандитских формирований, "и все эти мирные договоренности это очковтирательство".

Депутат считает, что нельзя серьезно относиться к тому, что якобы ОБСЕ проконтролирует выборы на востоке Украины. “Или президент наивный, или он подыгрывает агрессору", - отметил Бублик.

Как сообщал УНИАН, 16 марта президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду проект постановления об одобрении обращения от имени Совета Безопасности Организации Объединенных Наций и Совета Европейского Союза о развертывании на территории Украины международной операции по поддержанию мира и безопасности.



