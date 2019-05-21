Почетным консулом Королевства Норвегии в Одессе стал Олег Фомичев.

Сегодня в Одессе открылось первое в Украине Почетное консульство Норвегии.

Как передает корреспондент УНИАН, церемония открытия состоялась при участии посла Норвегии в Украине Уле Терье Хорпестада.

По его словам, это первое Почетное консульство Норвегии в Украине. Офис открыт на улице Мечникова.

«Приятно видеть, что его разместили в таком современном помещении», - сказал посол.

Почетным консулом Королевства Норвегии в Одессе стал Олег Фомичев, который в ходе церемонии поблагодарил за оказанную ему честь и отметил, что приложит все усилия для развития плодотворного сотрудничества между двумя странами во всех сферах деятельности. С поздравлениями на открытие приехал заместитель председателя облгосадминистрации Виталий Свичинский.

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«Нам очень приятно, что именно в Одессе открывается Почетное консульство Королевства Норвегия. Это открытие новых границ и новых измерений нашего сотрудничества с Норвегией. Я также выражаю искреннюю благодарность за ваше желание работать в направлении расширения двустороннего сотрудничества между нашими странами», - отметил Свичинский.

Он также отметил, что Одесская область, как один из крупнейших регионов Украины, имеет огромный потенциал для сотрудничества и заинтересована в углублении взаимовыгодных связей во всех сферах и направлениях. Также он выразил надежду, что сотрудничество окажется плодотворным и результативным, особенно в отношении развития экономических отношений между норвежскими и одесскими компаниями.

Напомним, 12 мая в городе Кальяри (Сардиния, Италия), торжественно открыли почетное консульство Украины.