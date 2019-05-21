Порошенко показал доходы за последние месяцы президентства

За период с 1 января по 20 мая 2019 года Порошенко получил более 122 миллиона гривен дохода.

Бывший президент Украины Петр Порошенко подал декларацию о доходах за период с начала 2019 года до окончания полномочий.

Соответствующая декларация о доходах Порошенко опубликована на сайте Национального агентства по предотвращению коррупции.

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Так, за период с 1 января по 20 мая Порошенко получил доход в 122 млн 432 тыс. 662 грн.

Из этих средств 1 млн 752 тыс. 392 грн экс-президент получил в качестве компенсации за причиненный моральный вред от корпорации Би-Би-Си, 2,5 млн грн - возврат от Центральной избирательной комиссии денежного залога кандидата на пост президента, 9 млн 476 тыс. 861 грн составили проценты от депозита в Международном инвестиционном банке, 27 млн 755 тыс. 525 грн и 80 млн 947 тыс. 884 грн – возврат стоимости и инвестиционный доход от приобретения облигаций внутреннего государственного займа Украины.

По основному месту работы экс-президент получил заработную плату в 128 тыс. 545 грн.

Как сообщал УНИАН, 20 мая состоялось торжественное заседание Верховной Рады, посвященное принятию присяги украинскому народу новоизбранным президентом Владимиром Зеленским. После этого Порошенко переехал в офис партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность".