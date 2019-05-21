Внеочередные выборы в парламент ориентировочно состоятся 21 июля - Ляшко

Зеленский обратился к Парубию с просьбой провести внеочередное заседание парламента.

Ориентировочно внеочередные выборы в парламент состоятся 21 июля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель фракции Радикальной партии Олег Ляшко в комментарии журналистам после консультаций президента Украины Владимира Зеленского с лидерами фракций.

Ляшко отметил, что Зеленский обратился к председателю Верховной Рады Украины Андрею Парубию с письмом о необходимости проведения внеочередного заседания парламента.

Как сообщал УНИАН, в Администрации президента Украины состоялись консультации главы государства Владимира Зеленского с председателем Верховной Рады Андреем Парубием, его заместителями Ириной Геращенко и Оксаной Сыроид, а также лидерами парламентских фракций и групп. Темой разговора было досрочное прекращение полномочий Верховной Рады.

На встрече присутствуют председатель фракции «Блок Петра Порошенко» Артур Герасимов, председатель фракции «Народный фронт» Максим Бурбак, председатель фракции «Оппозиционный блок» Вадим Новинский, председатель фракции «Самопомич» Олег Березюк, председатель фракции Радикальной партии Олег Ляшко, председатель фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко, председатель депутатской группы «Воля народа» Ярослав Москаленко, сопредседатель депутатской группы «Видродження» Виталий Хомутынник.

Как сообщал УНИАН, 20 мая Зеленский анонсировал роспуск Верховной Рады восьмого созыва и проведение досрочных парламентских выборов.