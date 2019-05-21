Полторак еще не решил, пойдет ли в политику

Полторак отметил, что решение премьера Гройсмана уйти в отставку для него не стало неожиданностью.

Министр обороны Украины Степан Полторак, который написал рапорт на увольнение с должности главы оборонного ведомства, еще не решил, пойдет ли в политику.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Полторак сообщил журналистам возле здания Администрации президента, куда он прибыл на вызов главы государства Владимира Зеленского.

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На вопрос, планирует ли он идти в политику, Полторак ответил: «Я еще не решил».

Он отметил, что для него не было неожиданностью решение премьер-министра Украины Владимира Гройсмана уйти в отставку. «Он имеет право такое решение принимать, и это абсолютно нормально», - добавил Полторак.

Как сообщал УНИАН, министр обороны Степан Полторак 20 мая направил президенту Украины Владимиру Зеленскому рапорт об отставке с занимаемой должности

6 мая Полторак выразил готовность доложить избранному президенту Владимиру Зеленскому о состоянии Вооруженных сил Украины и проведенных реформах в оборонной сфере.