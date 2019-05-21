Зеленский призвал ЕС ужесточить санкции против России

Это новый президент Украины подчеркнул на встрече с вице-президентом Европейской комиссии Марошем Шефчовичем.

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что Европейский Союз будет ужесточать санкции в отношении Российской Федерации за ее агрессию против Украины.

Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом он сказал во время встречи с вице-президентом Европейской комиссии по вопросам Энергетического союза Шефчовичем.

Собеседники обсудили широкий круг вопросов сотрудничества между Украиной и Европейским Союзом, а также противодействие агрессии Кремля на Донбассе, перспективы деоккупации Крыма, проведение очередного раунда трехсторонних переговоров в формате Украина - ЕС - Россия по подготовке к заключению газового контракта.

«Как президент Украины рассчитываю на дальнейшую поддержку Еврокомиссии в рамках переговорного процесса между Украиной, ЕС и РФ с целью заключения контракта на транзит российского природного газа газопроводами Украины после 2019 года. Мы также будем благодарны за солидарную позицию ЕС в вопросе противодействия реализации строительства газопровода «Северный поток-2», - подчеркнул Зеленский.

Глава государства заявил, что хотел бы видеть Украину настоящей, а главное - ценной и равноправной страной среди других стран Европейского Союза.

Он подчеркнул, что сейчас перед нашим государством стоит несколько вызовов, первым из которых является окончание войны на Донбассе, и подчеркнул важность ужесточения санкций против страны-агрессора - России.

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«Ужесточение санкций в отношении Российской Федерации из-за агрессии - это наша действительно большая надежда. Я надеюсь, что санкционное давление со стороны ЕС будет продолжаться. Для нас это очень важно - не на словах. Это жизненно важно для Украины и тех людей, которых мы теряем на Донбассе», - подчеркнул глава государства.

Президент подчеркнул, что Украина надеется на продолжение сотрудничества с Евросоюзом. Он отметил, что для этого украинская сторона готова проводить дополнительные встречи. «Чтобы Европейский Союз знал и не сомневался, что Украина готова идти правильными, честными шагами в ЕС», - добавил Зеленский.

Со своей стороны, Шефчович поздравил Зеленского с победой на президентских выборах и вступлением в должность, и пожелал ему успехов в работе.

Он также отметил, что ЕС высоко ценит продолжение европейской политики Украины.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 20 мая Владимир Зеленский принес присягу президента Украины и официально вступил в свои полномочия.