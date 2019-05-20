Посол Израиля пожелал Зеленскому успехов в президентстве
19:15, 20 мая 2019Политика
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В Израиле надеются на продолжение тесного сотрудничества с Украиной.
Посол Израиля в Киеве пожелал Зеленскому успехов / УНИАН
Чрезвычайный и полномочный посол Государства Израиль в Украине Джоэл Лион пожелал успехов новому президенту Украины Владимиру Зеленскому.
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Об этом Посольство Израиля в Украине сообщает в Twitter.
"Уважаемый господин президент Владимир Зеленский, по случаю Вашей инаугурации, от своего имени и от имени израильского народа, желаем успеха Вам и Украине. Мы надеемся на продолжение нашего тесного сотрудничества", - написал посол Израиля.
Напомним, сегодня в Верховной Раде состоялась церемония инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского. Он принес присягу президента Украины и официально возглавил государство.
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