Посол Израиля пожелал Зеленскому успехов в президентстве

В Израиле надеются на продолжение тесного сотрудничества с Украиной.

Чрезвычайный и полномочный посол Государства Израиль в Украине Джоэл Лион пожелал успехов новому президенту Украины Владимиру Зеленскому.



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Об этом Посольство Израиля в Украине сообщает в Twitter.

"Уважаемый господин президент Владимир Зеленский, по случаю Вашей инаугурации, от своего имени и от имени израильского народа, желаем успеха Вам и Украине. Мы надеемся на продолжение нашего тесного сотрудничества", - написал посол Израиля.

Напомним, сегодня в Верховной Раде состоялась церемония инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского. Он принес присягу президента Украины и официально возглавил государство.