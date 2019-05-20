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"А это первый сезон был?" - реакция соцсетей на инаугурацию Зеленского

15:30, 20 мая 2019
Политика
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Владимир Зеленский / REUTERS

В понедельник, 20 мая, в Верховной Раде состоялась церемония инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского. Он принес присягу президента Украины и официально возглавил государство.

Во время своей первой речи Владимир Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду, а также призвал нардепов принять законы о незаконном обогащении, Избирательный кодекс и снять депутатскую неприкосновенность.

Сеть бурно обсуждает речь шестого президента Украины и шутит про инаугурацию.

Во внимание пользователей соцсетей попал мэр Киева Виталий Кличко, который приехал на торжественную церемонию на велосипеде, как это в сериале "Слуга народа" делал персонаж Зеленского Василий Голобородько.

Пользователи соцсетей также обратили внимание на то, что во время инаугурации  удостоверение президента упало на пол.

Одни пользователи соцсетей отнеслись к инаугурации Владимира Зеленского с оптимизмом, отметив, что в Украине, несмотря ни на что, победила демократия.

Тем временем, писательница Лариса Ницой высказала свои претензии к Зеленскому за то, что во время обращения к народу он перешел на русский язык.

А журналиста Романа Цимбалюка смутил тот факт, что в фильме "Слуга народа" российская агрессия не упоминается, а во время инаугурации Зеленский ни разу не упомянул слово "Россия", хотя именно эта страна останется главной угрозой для существования Украины как государства.

Немало возмущений вызвало и заявление нового президента Украины о роспуске Верховной Рады Украины восьмого созыва, что якобы противоречит национальному законодательству.

Другие пользователи соцсетей просто шутили с инаугурации.

Некоторые пользователи соцсетей сравнили инаугурацию Владимира Зеленского с сериалом "Игра престолов", последняя серия которого вышла вчера.

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Новость в сюжете: Инаугурация Зеленского
Теги: #президент#инаугурация#Владимир Зеленский