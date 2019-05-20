"А это первый сезон был?" - реакция соцсетей на инаугурацию Зеленского

Пользователи соцсетей сравнили инаугурацию Владимира Зеленского с сериалом "Игра престолов", последняя серия которой вышла вчера.

В понедельник, 20 мая, в Верховной Раде состоялась церемония инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского. Он принес присягу президента Украины и официально возглавил государство.

Во время своей первой речи Владимир Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду, а также призвал нардепов принять законы о незаконном обогащении, Избирательный кодекс и снять депутатскую неприкосновенность.

Сеть бурно обсуждает речь шестого президента Украины и шутит про инаугурацию.

Во внимание пользователей соцсетей попал мэр Киева Виталий Кличко, который приехал на торжественную церемонию на велосипеде, как это в сериале "Слуга народа" делал персонаж Зеленского Василий Голобородько.

Кличко еще тот тролль оказался.

На велике и без охраны :) — Olena Herasimova (@Herasimova1) May 20, 2019

Почему на инаугурацию велосипеде приехал Кличко @Vitaliy_Klychko — Нетипичный тип (@nikita_ct14) May 20, 2019

Пользователи соцсетей также обратили внимание на то, что во время инаугурации удостоверение президента упало на пол.

Удостоверение упало. Это что неваляшка? — Федькина дача (@trall2012) May 20, 2019

Конспирологии пост.

Президентское удостоверение Зеленского упало на пол ВРУ. — Назар Приходько (@nazareye) May 20, 2019

Перед ПП солдат упал в обморок. Здесь удостоверение упало(один из Презедентських символов, кстати).

Второе - как оно упало. Пишут, что Зе отдал его обратно и оно упало с подушки. Удостоверение не просто так называется, потому что оно в себе содержит фотокортку и этим удостоверяющего личность. — Укроп Хунтович 25% (@huntoukrop) May 20, 2019

Одни пользователи соцсетей отнеслись к инаугурации Владимира Зеленского с оптимизмом, отметив, что в Украине, несмотря ни на что, победила демократия.

Тем временем, писательница Лариса Ницой высказала свои претензии к Зеленскому за то, что во время обращения к народу он перешел на русский язык.

А журналиста Романа Цимбалюка смутил тот факт, что в фильме "Слуга народа" российская агрессия не упоминается, а во время инаугурации Зеленский ни разу не упомянул слово "Россия", хотя именно эта страна останется главной угрозой для существования Украины как государства.

Немало возмущений вызвало и заявление нового президента Украины о роспуске Верховной Рады Украины восьмого созыва, что якобы противоречит национальному законодательству.

Другие пользователи соцсетей просто шутили с инаугурации.

Инаугурация началась. Парубий называет имена почетных гостей. Среди бывших президентов Порушенко, у него самое трагическое лицо.. :) — stepanstecko (@stepanstecko) May 20, 2019

– Где посмотреть инаугурацию?

– Книга лучше.

– Какая?!

– Любая. — Золотистый українобот (@taranenko) May 20, 2019

ожидается, что по дороге на инаугурацию зеленый запишет еще пару роликов и снимется в рекламе какой-то ювелирки — Назарий Вивчарик (@nazar_viv) May 20, 2019

посмотрела инаугурацию

в голове что-то перемыкает, потому что я не могу понять реально ли это

надо как в начале нолана крутнуть волчок и увидеть или упадет — воробушек (@sofiakyrychok) May 20, 2019

На важній встречи смотрим инаугурацию. Норм понедельник — Little Dog Runs (@Zeleban4ik) May 20, 2019

Слышите, а то первый сезон Инаугурации? Или будет только один? Потому что я так вижу будет интересный сериал))) — Андреев Владимир (@andreyev_vova) May 20, 2019

Зеленский уже 10 минут как президент, а я еще захудалый курва!!!111 — Andrew Kistenꑭ🇺🇦 (@andrewkisten1) May 20, 2019

А сейчас он достанет пулемет и расстреляет депутатов#инаугурация#зеленский — Володька Сбрил Усы (@ChuPlenk) May 20, 2019

Некоторые пользователи соцсетей сравнили инаугурацию Владимира Зеленского с сериалом "Игра престолов", последняя серия которого вышла вчера.

люди сегодня:

- смотрю инаугурацию

- смотрю престолы — dark (@mandarynova) May 20, 2019