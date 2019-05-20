"А это первый сезон был?" - реакция соцсетей на инаугурацию Зеленского
В понедельник, 20 мая, в Верховной Раде состоялась церемония инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского. Он принес присягу президента Украины и официально возглавил государство.
Во время своей первой речи Владимир Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду, а также призвал нардепов принять законы о незаконном обогащении, Избирательный кодекс и снять депутатскую неприкосновенность.
Сеть бурно обсуждает речь шестого президента Украины и шутит про инаугурацию.
Во внимание пользователей соцсетей попал мэр Киева Виталий Кличко, который приехал на торжественную церемонию на велосипеде, как это в сериале "Слуга народа" делал персонаж Зеленского Василий Голобородько.
Кличко еще тот тролль оказался.— Olena Herasimova (@Herasimova1) May 20, 2019
На велике и без охраны :)
Почему на инаугурацию велосипеде приехал Кличко @Vitaliy_Klychko— Нетипичный тип (@nikita_ct14) May 20, 2019
Пользователи соцсетей также обратили внимание на то, что во время инаугурации удостоверение президента упало на пол.
Удостоверение упало. Это что неваляшка?— Федькина дача (@trall2012) May 20, 2019
Конспирологии пост.— Назар Приходько (@nazareye) May 20, 2019
Президентское удостоверение Зеленского упало на пол ВРУ.
Перед ПП солдат упал в обморок. Здесь удостоверение упало(один из Презедентських символов, кстати).— Укроп Хунтович 25% (@huntoukrop) May 20, 2019
Второе - как оно упало. Пишут, что Зе отдал его обратно и оно упало с подушки. Удостоверение не просто так называется, потому что оно в себе содержит фотокортку и этим удостоверяющего личность.
Одни пользователи соцсетей отнеслись к инаугурации Владимира Зеленского с оптимизмом, отметив, что в Украине, несмотря ни на что, победила демократия.
Тем временем, писательница Лариса Ницой высказала свои претензии к Зеленскому за то, что во время обращения к народу он перешел на русский язык.
А журналиста Романа Цимбалюка смутил тот факт, что в фильме "Слуга народа" российская агрессия не упоминается, а во время инаугурации Зеленский ни разу не упомянул слово "Россия", хотя именно эта страна останется главной угрозой для существования Украины как государства.
Немало возмущений вызвало и заявление нового президента Украины о роспуске Верховной Рады Украины восьмого созыва, что якобы противоречит национальному законодательству.
Другие пользователи соцсетей просто шутили с инаугурации.
Инаугурация началась. Парубий называет имена почетных гостей. Среди бывших президентов Порушенко, у него самое трагическое лицо.. :)— stepanstecko (@stepanstecko) May 20, 2019
– Где посмотреть инаугурацию?— Золотистый українобот (@taranenko) May 20, 2019
– Книга лучше.
– Какая?!
– Любая.
ожидается, что по дороге на инаугурацию зеленый запишет еще пару роликов и снимется в рекламе какой-то ювелирки— Назарий Вивчарик (@nazar_viv) May 20, 2019
посмотрела инаугурацию— воробушек (@sofiakyrychok) May 20, 2019
в голове что-то перемыкает, потому что я не могу понять реально ли это
надо как в начале нолана крутнуть волчок и увидеть или упадет
На важній встречи смотрим инаугурацию. Норм понедельник— Little Dog Runs (@Zeleban4ik) May 20, 2019
Слышите, а то первый сезон Инаугурации? Или будет только один? Потому что я так вижу будет интересный сериал)))— Андреев Владимир (@andreyev_vova) May 20, 2019
Зеленский уже 10 минут как президент, а я еще захудалый курва!!!111— Andrew Kistenꑭ🇺🇦 (@andrewkisten1) May 20, 2019
ПривыкайТЕ.— #Гришин (@grishyn_ua) May 20, 2019
А сейчас он достанет пулемет и расстреляет депутатов#инаугурация#зеленский— Володька Сбрил Усы (@ChuPlenk) May 20, 2019
Некоторые пользователи соцсетей сравнили инаугурацию Владимира Зеленского с сериалом "Игра престолов", последняя серия которого вышла вчера.
люди сегодня:— dark (@mandarynova) May 20, 2019
- смотрю инаугурацию
- смотрю престолы
То чувство, когда можно посмотреть финал "Игры Престолов" нормального человека и начать смотреть финал игры престолов местного масштаба (ака Инаугурация).— профі_троля (@Julyfreshpeach) May 20, 2019
К сожалению, в одном из финалов мы точно знаем, кто займет трон...