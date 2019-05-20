Сегодня состоится заседание Совбеза ООН относительно закона об украинском языке

Совет безопасности созвала Россия.

Заседание Совбеза ООН относительно закона об украинском языке состоится в понедельник, 20 мая.

Об этом сообщает пресс-секретарь постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко.

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Отмечается, что вопрос рассмотрят в 22:00 по киевскому времени.

"Заседание Совбеза ООН относительно украинского языкового закона состоится в понедельник, 20 мая, в 22:00 час по киевскому времени", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, парламент Украины принял законопроект об украинском языке. Решение поддержали 278 народных депутатов. Ожидается, что после подписания документа президентом будет создан Институт уполномоченного по защите государственного языка. Ответственность за нарушение норм закона также предусмотрена. Впрочем, авторы документы уверяют, что все страшилки про языковой закон, - это неправда. В тюрьму никого сажать не будут, штрафы отложили на три года. Предусмотрели бесплатные курсы украинского для взрослых. Наиболее бдительным око закона о языке будет к чиновникам и публичной сферы.

После этого Россия обратилась к председателю Совета Безопасности ООН с просьбой созвать заседание в связи с принятием Верховной Радой Украины закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".