"Наконец-то": Зеленский отреагировал на определение даты инаугурации

Зеленский обратил внимание на затягивание нардепами принятия решения.

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал назначение Верховной Радой даты его инаугурации на 20 мая.

Соответствующее обращение он опубликовал в своем Twitter.

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В тексте Зеленский обратил внимание на затягивание нардепами принятия решения.

"Парламент наконец-то определил дату инаугурации. Депутатам на размышление понадобился почти месяц. Надеюсь, что в дальнейшем Верховная Рада будет принимать решение без таких проволочек", - написал он.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 16 мая, Верховная Рада назначила на понедельник, 20 мая, торжественное заседание парламента, посвященное принесению присяги новоизбранным президентом Украины Зеленским. Заседание должно начаться в 10.00.

10 мая Зеленский обращался в Верховную Раду с требованием принять дату инаугурации 19 мая.