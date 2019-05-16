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"Наконец-то": Зеленский отреагировал на определение даты инаугурации

15:12, 16 мая 2019
Политика
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Инаугурация Зеленского состоится 20 мая / фото УНИАН

Соответствующее обращение он опубликовал в своем Twitter.

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В тексте Зеленский обратил внимание на затягивание нардепами принятия решения.

"Парламент наконец-то определил дату инаугурации. Депутатам на размышление понадобился почти месяц. Надеюсь, что в дальнейшем Верховная Рада будет принимать решение без таких проволочек", - написал он.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 16 мая, Верховная Рада назначила на понедельник, 20 мая, торжественное заседание парламента, посвященное принесению присяги новоизбранным президентом Украины Зеленским. Заседание должно начаться в 10.00.

10 мая Зеленский обращался в Верховную Раду с требованием принять дату инаугурации 19 мая.

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Новость в сюжете: Инаугурация Зеленского
Теги: #Владимир Зеленский