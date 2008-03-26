Россия заявила о намерении пересмотреть большой Договор с Украиной

1 апреля, в день визита американского президента Джорджа Буша в Киев, Госдума намерена пересмотреть Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией.

Об этом сообщил председатель думского комитета по делам СНГ и связям с соотечественниками Алексей Островский (ЛДПР). По его словам, необходимо либо продлить договор, либо внести в него изменения и дополнения, сообщают "Экономические известия".

Депутат госдумы Константин Затулин («Единая Россия») признался, что парламентские слушания за день до саммита НАТО в Бухаресте неслучайны. На саммите будет рассмотрен вопрос о присоединении Украины к Плану действий по членству (ПДЧ) в альянсе. «Срок действия договора истекает в апреле 2009 г. Значит, до 1 октября 2008 г. любая из сторон вправе из него выйти, предупредив о своем решении другую сторону»,— заявил господин Затулин. Он отметил, что если Украина всерьез собирается вступить в НАТО и ее желание будет подтверждено на саммите в Бухаресте, внутри России неизбежно усилятся голоса в пользу выхода из договора.

Парламентарий от Партии регионов Тарас Чорновил считает, что существенной ревизии договора не последует, потому что в этом не заинтересована Россия. «Но нас в очередной раз могут подвинуть в вопросе военно-технической кооперации. Российские политики, которые хотят ее ограничить, получат неплохие шансы фактически додушить украинский военно-промышленный комплекс на внешних рынках»,— сказал депутат. Он предположил, что на слушаниях в госдуме обсудят несколько законопроектов, которые недавно были приняты в Украине, в частности — о признании госдолгом России всех долгов Сбербанка и постановление о досрочном пересмотре вопроса базирования Черноморского флота России.

«Очередной предлог раскрутить антиукраинскую карту не должен удивлять. Попытка привязать вопрос стратегического выбора Украины и вопрос безопасности к невыполнению базового договора между Украиной и Россией ничего не даст»,— считает директор Центра мира, конверсии и внешней политики Александр Сушко (Киев). Он напомнил, что хотя в договоре имеется пункт об обоюдном обязательстве неподписания соглашений, направленных против интересов одной из сторон, в нем нет обязательств по сохранению нейтралитета и внеблоковости. Договор также содержит взаимные обязательства не совершать недружественных шагов в отношении друг к другу. «Если бы в Украине возникло желание провести подобные слушания на данную тему, то список недружественных шагов со стороны России составил бы не одну страницу. Ее можно точно так же обвинить в нарушении договора. Но это было бы неконструктивно»,— заявил эксперт.

Директор Института национальной стратегии Станислав Белковский (Москва) также уверен, что ни к каким реальным политическим последствиям парламентские слушания в России не приведут. «Россия потеряла статус региональной державы, утратила и ключевые схемы влияния на Украину. Поэтому все риторические высказывания ничего не значат, и российские политики это понимают»,— сказал политолог.

***Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве Украина и Россия подписали 31 мая 1997 г. Он является одним из основополагающих правовых актов в межгосударственных отношениях двух стран.