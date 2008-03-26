Россия заявила о намерении пересмотреть большой Договор с Украиной
Совсем не первоапрельская шутка...
1 апреля, в день визита американского президента Джорджа Буша в Киев, Госдума намерена пересмотреть Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией.
Об этом сообщил председатель думского комитета по делам СНГ и связям с соотечественниками Алексей Островский (ЛДПР). По его словам, необходимо либо продлить договор, либо внести в него изменения и дополнения, сообщают "Экономические известия".
|Константин Затулин
Парламентарий от Партии регионов Тарас Чорновил считает, что существенной ревизии договора не последует, потому что в этом не заинтересована Россия. «Но нас в очередной раз могут подвинуть в вопросе военно-технической кооперации. Российские политики, которые хотят ее ограничить, получат неплохие шансы фактически додушить украинский военно-промышленный комплекс на внешних рынках»,— сказал депутат. Он предположил, что на слушаниях в госдуме обсудят несколько законопроектов, которые недавно были приняты в Украине, в частности — о признании госдолгом России всех долгов Сбербанка и постановление о досрочном пересмотре вопроса базирования Черноморского флота России.
«Очередной предлог раскрутить антиукраинскую карту не должен удивлять. Попытка привязать вопрос стратегического выбора Украины и вопрос безопасности к невыполнению базового договора между Украиной и Россией ничего не даст»,— считает директор Центра мира, конверсии и внешней политики Александр Сушко (Киев). Он напомнил, что хотя в договоре имеется пункт об обоюдном обязательстве неподписания соглашений, направленных против интересов одной из сторон, в нем нет обязательств по сохранению нейтралитета и внеблоковости. Договор также содержит взаимные обязательства не совершать недружественных шагов в отношении друг к другу. «Если бы в Украине возникло желание провести подобные слушания на данную тему, то список недружественных шагов со стороны России составил бы не одну страницу. Ее можно точно так же обвинить в нарушении договора. Но это было бы неконструктивно»,— заявил эксперт.
|Станислав Белковский
***Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве Украина и Россия подписали 31 мая 1997 г. Он является одним из основополагающих правовых актов в межгосударственных отношениях двух стран.