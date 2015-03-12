Bloomberg: Савченко может умереть от острого панкреатита

Ее адвокаты опасаются, что она может умереть, если болезнь обострится и к ней не допустят врачей.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на защитников украинки. В частности, адвокат Илья Новиков рассказал изданию, что о своем диагнозе Савченко узнала от врачей, которые обследовали ее в московской тюрьме, пишет ZN.

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"Есть очень серьезная угроза ее жизни. Савченко угрожает возобновить голодовку в знак протеста, если Россия до 16 марта не допустит к ней международную медицинскую комиссию, в составе которой будут и врачи из Украины. Если она опять откажется есть, это может ускорить воспалительные процессы и усилить ее заболевание", - пояснил Новиков.

Сама Савченко в своем недавнем письме тоже писала, что больна панкреатитом. При этом российские врачи включили в ее рацион продукты, которые не соответствуют диете при таком заболевании. 5 марта Надежда Савченко согласилась частично прекратить голодовку в ответ на многочисленные призывы от украинского и международного сообщества.